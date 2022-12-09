跨部門執行防疫令截逾500人　波樓顧客食肆職員無戴口罩被罰停業

警方表示，旺角警區行動部、反三合會行動組、牌照組、特別職務隊及西九龍總區機動部隊人員，昨日（12月8日）聯同食物環境衞生署人員，展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「松塔」（PINETOWER）的反罪惡行動，並提醒持牌人及市民嚴格遵守防疫規例。



行動中，人員共巡查28間處所，共截查320名男子及206女子。其中人員在廣東道搗破一個懷疑非法賭檔，一名61歲姓郭女負責人涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。賭檔內另外6名男子及3名女子，年齡介乎36至60歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。他們涉嫌同時違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。人員亦於山東街搗破一個懷疑賣淫場所，一名60歲姓張男子涉嫌管理賣淫場所被捕。

另外，人員在一食肆發現一名20歲姓梁女顧客向巡查人員出示懷疑屬於他人的安心出行掃瞄的紀錄及沒有攜帶身份證明文件，涉嫌誤導警務人員及外出時未有攜帶身份證明文件被捕。她亦涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），人員遂向她發出定額罰款通知書。 人員亦在一間遊戲機中心巡查期間，發現一名33歲男子為被通緝人士。

行動期間，人員發現一桌球室內4名年齡介乎19歲至21歲的男顧客及一食肆的41歲女職員未有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向他們發出定額罰款通知書。該桌球室的74歲男負責人及該食肆的40歲男負責人同時被票控《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。兩場所被勒令減少營業時間或暫停營業3日。