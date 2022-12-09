回收場負責人遭工字鐵砸斃　年幼子女悲慟：以後係咪無得坐爸爸車

屯門昨日（8日）發生奪命工業意外，浩洋街望后石一名回收場男負責人，遭巨型工字鐵砸斃。男死者姓吳（52歲）經營回收場已二十多年，突然遇上橫禍，撒手人寰，遺下妻子及一對子女。

死者的遺孀吳太今日（9日）直言事出突然，「個腦其實都係一片空白，咩都諗唔到」，她形容丈夫是好丈夫及好爸爸，極為愛錫一對子女，平日駕車送子女返學，從不間斷，每年又會帶子女外遊。她表示，兩名子女得悉丈夫離世，傷心欲絕，女兒更說：「我哋以後係咪無得坐爸爸車，我哋點算啊？」吳太安慰女兒說：「我學揸車啦，我揸車車你哋返學啦。」吳太表示，全家仍尚未接受丈夫離世的事實，心情低落。



事發時有吊臂車正準備放下「支重腳撐」固定車身，懷疑操作失誤，吊臂車突然翻側。（林振華攝）

吳太表示，與丈夫結婚廿多年，一對子女分別是11歲兒子和13歲女兒，就讀中一及小四。她續指，丈夫與弟弟合力經營回收場已經二十多年，場內有多個倉，並有十多名員工。吳太形容丈夫為人勤奮，平時回收場出貨返貨都甚為著緊，有時連星期日也會返工。

丈夫遭遇橫禍，突然撒手人寰，吳太坦言，全家上下心情低落，尤其是一對子女，情緒大受影響。吳太形容丈夫雖沉默寡言，但極愛錫一對子女，由子女幼稚園起，每日都會親自駕車送子女上學，之後才返回收場工作，從不間斷。自從女兒升中後，課外活動漸多，丈夫也會駕車接女兒放學。而且疫情爆發前，丈夫每一年也會帶同兩姊弟去旅行。吳太稱讚他是好丈夫及好爸爸。

昨日吳太收到警方電話，得悉丈夫遇意外，馬上偕子女乘的士趕往屯門醫院了解情況，但醫生於下午6時許宣布搶救無效，直到晚上8時許吳太與子女才見到丈夫的遺容。吳太指，兒子昨晚極為傷心，不斷哭泣，徹夜無眠；女兒道：「我哋以後係咪無得坐爸爸車，我哋點算啊？」吳太聞言傷心欲絕，安慰女兒說：「我學揸車啦，我揸車車你哋返學啦。」吳太表示，一對子女心情仍未平復，今日沒有上學，學校得知情況也安排了情緒支援小姐跟進。

吳太坦言，現時一家尚未能接受丈夫離世的事實，心情低落，「個腦其實都係一片空白，咩都諗唔到」，丈夫的後事及回收場的運作暫時交由丈夫的弟弟處理。但得知勞工處及相關部門會再到回收場調查意外成因。