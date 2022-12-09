醒目的士司機載騙徒交收　偷聽電話揭呃八旬婦7000元　報警拘兩男

一名熱心的士司機載客途中，偷聽到乘客的電話內容，察覺乘客竟是一名電話騙案騙徒，準備前往目的地，與遇騙婆婆交收。司機當機立斷，立即報警。兩名有三合會背景的騙徒被趕至的警員拘捕，人贓並獲，成功阻止了一宗騙案發生。警方相信，有關「猜猜我是誰」電話騙案為三合會新興的收入來源。



秀茂坪警區刑事部署理總督察盧業威交代案情指，警方於12月7日接獲屯門一名81歲婆婆報案指，捲入一宗「猜猜我是誰」電話騙案。騙徒佯裝是其孫子，訛稱因被警方拘捕，需要一筆保釋金。受害人不虞有詐，按指示記下騙徒電話號碼，然後登上的士前往交付「保釋金」，上車後將騙徒電話號碼交予的士司機，由騙徒直接與司機通話，交代交款地點。最終，婆婆被載至秀茂坪振華道一個巴士站，向兩名騙徒交出7千元現金。

騙徒卻沒想到，騙局竟被另一名的士司機識破。該名司機較早前在牛頭角地鐵站接載其中一名疑犯前往振華道。在車程中，疑犯與同黨通電話，疑曾談及犯案內容。的士司機聽到後頓起疑心，「落客」後沒有即時離開，反而繼續尾隨該名姓雷（49歲）騙徒，終目擊整個交收過程，遂報警求助。

警方接報後迅速到場，拘捕雷男及另一名在場的姓林（39歲）本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，並在其中一人身上檢獲全數贓款，並檢獲5部手機。兩名被捕男子已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。案件交由秀茂坪警區反三合會行動組跟進。

警方經初步調查，發現涉事犯罪團伙有三合會背景，有明確分工，分別負責交收、「睇水」及假冒親人致電受害人。根據近期的犯案趨勢，警方相信為三合會新興的收入來源。警方將繼續追查幕後操控的主腦及犯罪集團組織。

警方補充指，騙徒專門針對長者，要求受害人乘搭的士前往交收地點，上車後直接將手機交由的士司機，由騙徒向司機交代目的地，使受害人事後發現受騙後，難以向警方憶述準確的交收位置。警方呼籲，的士司機若遇上上述情況，應提高警覺。