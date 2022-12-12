25歲「孫仔」扮被囚索保釋金　呃5婆婆97.5萬元　今被落案起訴

旺角一名25歲姓李男子，專向長者下手，涉嫌騙取5名老婦共97.5萬元，被落案控以一項「意圖以欺騙手段取得財產罪」，今日（12日）早上在西九龍裁判法院提堂。



警方於12月9日接獲一名81歲婦人報案，指接獲騙徒來電，訛稱是該名婦人的兒子，指自己因牽涉刑事案件而須繳交保釋金，要求該名婦人繳交約10萬元保釋金。婦人繳交後，騙徒再次要求她再繳交另外10萬元，朋友發現事件後報警求助。

警員經調查後，同日在旺角拘捕一名25歲姓李本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。經深入調查及情報分析後，相信該名被捕人士亦涉及多宗針對長者的電話騙案，當中涉及5名女子，年齡介乎70至90歲，5宗案件涉及款項共約97.5萬元。

該名被捕男子已被落案控以一項「意圖以欺騙手段取得財產罪」，已於今日（12月12日）早上在西九龍裁判法院提堂。案件交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進，不排除有更多人被捕。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2） 如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4） 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。