機靈婆婆智破電騙助警拘28歲男　揭涉兩案騙走14萬元

警方上周五（9日）接獲一名42歲男子報案，指其母親日前收到來懷疑騙徒來電，冒認她的其中一名兒子，同時訛稱涉及一宗刑事案件，需要約20萬元保釋金，騙徒要求她將保釋金交予另一名男子，報案人懷疑有詐，聯絡家人求證後報警求助，沙田警區特遣隊及刑事部接報到場，同日下午約3時拘捕一名準備進行現金交收的28歲姓蔡本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，同時檢獲兩部手提電話及案發時被捕男子身穿的衣物，報案人母親則沒有金錢損失。



案件交由沙田警區重案組跟進，經深入調查後，相信被捕男子和上周四（8日）及上周五（9日）分別發生在柴灣及葵涌區的兩宗同類型電話騙案有關，案中兩名受害人被他以同一手法騙取共約14萬元。

被捕男子已被暫控一項「串謀欺詐」罪，案件已於今日（12日）上午在沙田裁判法院提堂。行動仍在進行中 ，警方不排除有更多人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。警方高度關注電話騙案，提醒市民如任何人經電話自稱親友，指自己涉及刑事案件，並要求市民借錢或匯款，均有可能為騙案，如有案件涉及保釋金，請向有關警署核實，避免受騙，市民可以主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙資訊，避免他們成為受害者，市民若有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。