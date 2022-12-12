車Cam直擊｜夏愨道驚險車禍　鐵騎士追撞後彈飛鄰線　遭的士輾過

網上瘋傳一條驚險車禍的車cam影片，事發於本月3日下午2時許，一輛私家車和一輛電單車先後沿中環夏愨道快線西行，當駛至遠東金融中心對開的天橋位置時，私家車因前方有車而減速，但電單車懷疑收掣不及，猛撞私家車車尾，多個零件飛脫，餘勢未了，姓周（25歲）鐵騎士飛彈至鄰線，一輛的士駛至收掣不及，繼而將周輾過，其間車身拋起，嚇到的士司機驚呼。的士撞到周男後衝勢未止，續前行數米後始停下。周男身體多處地方受傷，頓時陷入昏迷，送院接受搶救，情況一度危殆，但經過治療後，情況轉為嚴重。



鐵騎士撞車後彈飛至中線，的士收掣不及將他捲入車底。（網上影片截圖）

事發當日，的士司機在現場接受訪問時表示，當時他駕車沿中線而行，快線正塞車，涉事私家車剛剛停下，電單車便撞上。他形容：「電單車好高速撞埋去。」鐵騎士倒地後翻滾到中線，此時他駛至已經收掣不及撞到他。的士司機續說，的士是空載，感覺轆到人，落車向後望見到傷者瞓在路中，有郁動。

警方表示，私家車及電單車順序沿夏愨道右一線西行，尾隨一輛的士沿夏愨道右二線西行，當駛至上址時，私家車因應交通情況停下，電單車懷疑收掣不及，撞到私家車，鐵騎士其後跌倒在右二線及懷疑被的士撞到。警方分別為私家車司機37歲姓張男子及46歲姓姚的士司機進行酒精測試，兩位結果均為零度。

交通警員在量度電單車的長度。（林朗天攝）