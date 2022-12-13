中六生偕母被招攬住酒店洗黑錢　警拘10人　包括19歲專上學院主腦

騙案沒有遏止跡象，本地一個詐騙集團為了清洗犯罪得益，在網上標榜「揾快錢」，招攬年青人開設傀儡銀行戶口「洗黑錢」，金額涉及54.7萬元。過程中，戶口持有人被24小時困在酒店房間接受免費食宿，接受長達一周的監視，以防他們挪用戶口的款項。其中一對母子先後被招攬入住酒店清洗犯罪得益，但因19歲兒子兩周沒有返學，因而被學校揭發報案。警方經調查後拘捕10人，包括兩名有黑社會背景的集團高層，當中有人年僅19歲讀專上學院，以及骨幹成員。



東區警區總督察（刑事）張恒暉和東區警區重案組第二隊主管葉展洋（左至右）交代案情。（陳浩然攝）

調查發現，涉案詐騙集團活躍數個月，分工仔細，在社交平台以「揾快錢」、提供免費酒店食宿作為招徠，招攬市民開設不同銀行戶口售賣、安排和監視他們入住入住賓館至五星級酒店，遍布港九多個地方，最多7個人同住一房，由3名集團成員24小時監視4名傀儡戶口持有人。集團更會以傀儡戶口持有人的名義登記入住，每隔一至兩日就會轉換酒店，以便隱藏幕後主腦身分。

為免傀儡戶口持有人擅用戶口內款項，集團會要求他們交出手機，而且不得離開酒店房間，甚至提供免費飲食。在房間內，他們只能玩啤牌、收看電視節目和閒聊打發時間，大約一周後才能離開，報酬數千至一萬元不等。案件涉及至少6個銀行戶口，以及本年6月至12月發生的13宗騙案，分別是6宗網上情緣騙案、3宗求職騙案、各2宗投資騙案和裸聊陷阱，騙款由2000元至8萬元不等，總金額約54.7萬元。

案件遭到揭發，源於一名19歲中六男生超過兩周沒有返學，經校方查詢後，獲悉他早前經朋友介紹「揾快錢」，上月26日至上周一（5日）獲集團安排入住酒店，而且開設銀行戶口，並將戶口密碼交給集團，最終收到數千元報酬，案件交由東區警區重案組第二隊調查，發現其55歲母親早前被同一個集團招攬開設戶口「洗黑錢」。

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警方經深入調查後，上周五（9日）起一連三日在北角、葵涌、觀塘、柴灣和荃灣先拘捕7男1女涉嫌「串謀詐騙」，包括該對母子，年齡介乎17至55歲。昨凌晨再在屯門一個公屋拘捕19歲集團主腦，涉嫌「串謀詐騙」，並在單位內檢獲大約8克大麻，19歲男及其17歲女友兼同學亦涉「藏毒」被捕。被捕人士報稱學生、家庭主婦、廚師、侍應、地盤工人和無業。

行動中，警方共檢獲14張銀行卡、信貸報告、銀行月結單、10部手機和約8克大麻，毒品市值1600元，相信行動已經成功搗破本地一個詐騙集團，調查仍然繼續，不排除更多人被捕。

警方重申，警方高度關注「搵快錢」罪案，呼籲市民留心在社交媒體見到的招聘廣告，市民應主動關心親友，尤其是年輕人，他們可以自行開設銀行戶口，加上他們入世未深，容易成為不法集團的招攬對象。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方防騙易熱線18222，呼籲市民市民切勿貪圖「搵快錢」而開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。警方重申，「串謀詐騙」是嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁14年，根據香港法例第455章洗黑錢罪行，一經定罪，最高可處監禁14年及罰款500萬元。