元朗貴價私樓單位變毒品倉　海關拘2男女檢$217萬毒品

香港海關今日（13日）下午在元朗大棠路一私人屋苑進行緝毒行動，拘捕一男一女，搗破一個以貴價私人屋苑作掩飾的毒品分銷儲存倉，並在男子報稱位於天水圍的住所中，起回部分毒品，案件檢獲毒品總市值約217萬元。



毒品調查科第三組調查主任方子洋表示，海關人員今日於屋苑範圍內，截查一名18歲本地男子，並於其手持紙袋中，檢獲約1公斤的懷疑霹靂可卡因，隨即將男子拘捕。其後，人員押解男子到其所租用的上述屋苑單位中調查，再搜獲約550克懷疑大麻花及一批包裝工具，人員逐將單位內的一名17歲本地女子拘捕。人員其後再到男子報稱位於天水圍的住所中調查，亦檢獲約 1.6公斤懷疑大麻花，以及155克懷疑霹靂可卡因，檢獲毒品總市值約217萬元。

方子洋續指，兩人均報稱無業，兩人關係仍然調查中，當中男子有三合會背景，而涉事私人屋苑單位相信由被捕男子於本月初開始租用，單位主要用作毒品儲存倉、包裝、分銷用途，毒品供應本地市場，案件不排除有更多人被捕。

海關留意到，近期販毒集團利用守衛森嚴的貴價私人屋苑進行販毒，以圖增加執法難度。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。