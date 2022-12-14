涉持「槍」禁錮追債　42歲尼泊爾漢被落案　今日提堂

前日（12日）油麻地發生綁匪持「槍」非法禁錮債仔案，52歲尼泊爾男子因為欠30萬元債務，被42歲同鄉偕兩同黨將他擄走禁錮於吳松街一賓館內。警方接線報追查，成功救出事主，並拘捕涉案3人。其中42歲主腦被落案控一項「非法禁錮」罪、一項「販運危險藥物」罪及一項「襲擊致造成身體傷害」罪，將於今日（14日）上午於九龍城裁判法院提堂；其餘兩名男子已獲保釋候查，須於1月上旬向警方報到。



案發於本周一（12日），尼泊爾籍男子因欠債30萬元，遭同鄉糾黨禁錮於吳松街96號一間賓館，其間被人用槍柄擊打頭部。西九龍總區重案組人員接手調查，於當晚派員突擊搜查，發現事主被困賓館房間內。由於經線報收集，顯示疑人手持懷疑槍械，兩名警員包括警司及警長一度擎槍戒備，最終成功將3名疑犯制服，並檢獲一支仿製槍械及少量大麻花。

被捕3人分別是尼泊爾籍主腦、一名摩洛哥籍男子及一名南韓籍男子，年齡介乎36至42歲，全部人報稱無業及持有香港身份證。主腦被落案控一項「非法禁錮」罪、一項「販運危險藥物」罪及一項「襲擊致造成身體傷害」罪，將於今日（14日）上午於九龍城裁判法院提堂；其餘兩名男子已獲保釋候查，須於1月上旬向警方報到。