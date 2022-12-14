油塘奪命工傷│男工遭巨鐵壓斃　妻為地盤清潔工嚎哭　子聞訊赴港

油塘發生奪命工業意外，今日（14日）上午11時許，55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤B1層工作，並獨自用「風媒」切割工字鐵，其間一條2.5米長的工字鐵在離地約1.2至1.3米位置突然墮下，壓住陸男上半身，其他工人隨後見狀報警，大批救援人員到場，消防處坍塌搜救專隊亦出動，耗時約1小時將陸男救出送院搶救，惜終告不治。死者的太太任職地盤清潔工，趕至醫院了解時驚聞喪夫噩耗，當場傷心嚎哭，「精進建築」已派員向家屬跟進情況。



55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤，其間遭巨鐵壓着昏迷，最終不治。（黃偉民攝）

據了解，被工字鐵壓斃的鐵器工人陸偉英，從事切割和安裝鐵器20多年，妻子則是地盤清潔工，夫婦育有一名20多歲兒子，現場在內地讀書。陸今日首天到肇事地盤工作，豈料不幸慘死，陸太事後到醫院了解，表現傷心，據悉其兒子聞訊後即從內地趕赴香港。

涉事地盤承建商是「精進建築」，事後派員向家屬了解情況。今年9月7日，安達臣道「精進建築」地盤內一個天秤倒塌，釀成3死6傷嚴重工業意外，勞工處當時發出「暫時停工通知書」，包括涉事地盤及精進建築其餘9個地盤，並排查全港全港設有塔式起重機的建築地盤，勞工處本月回覆查詢時指，精進建築其餘9個地盤已獲准復工。