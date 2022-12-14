涉租酒店開「毒P」案　警個多月拘共14人　檢獲逾$67萬毒品

疫情下酒店staycation盛行，不法分子「趕及潮流」租用酒店房間用作毒品儲存庫，再將毒品分發給租住酒店內其他房間的房客，警方最近個多月展開執法行動拘捕14人，檢獲超過67萬元的毒品。



油尖警區行動主任鄭兆堅總督察和油尖警區特別職務隊第二隊主管陳俊樺高級督察（左至右）交代案情。（朱永倫攝）

油尖警區特別職務隊第二隊主管陳俊樺高級督察交代案情指，40名警員昨日晚上7時許進行代號「琴洐」的打擊毒品行動，手持法庭搜令突擊搜查油麻地一間酒店的4個房間，總共拘捕6男5女，年齡介乎29至57歲，涉嫌「販毒」、「藏毒」及「管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具」罪名。行動中，警方檢獲140克懷疑可卡因、22.3克懷疑冰毒、4.8克懷疑大麻，市值26.9萬元，同時截獲一輛用作販毒的車輛，車內有大約28克懷疑氯胺酮。

警員進入酒店房間搜查期間，其中一間房間的2男2女阻撓警員行動，另涉「阻礙警務人員執行職務」罪名，涉案11人大部分有正職，另有人報稱家庭主婦和無業，其中2名被捕人士有黑社會背景，調查顯示，不法份子不定期轉換酒店，租房期數不定，由一周至一個月不等。

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陳表示，警方由10月底至昨日進行「琴洐」行動，總共拘捕7男7女，涉及兩間酒店和7間房間，起出大量毒品吸食和包裝工具，檢獲454.7克懷疑冰毒、170克懷疑氯胺酮、192克懷疑可卡因、4.84克懷疑大麻花，市值超過67萬元。

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油尖警區行動主任鄭兆堅總督察表示，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕，直斥不法分子抱住僥倖心態，貪圖租用酒店房間方便便宜、隱閉性高、隨時換房、短時間可以租用等特性，以為可以逃避警方調查，但警方有決心和有能力打擊毒品罪行，鄭強調警方對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動，並重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法，同時呼籲市民及酒店持份者，如發現與毒品相關的不法活動，請即向警方舉報。