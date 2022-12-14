涉租酒店開「毒P」案 警個多月拘共14人 檢獲逾$67萬毒品
疫情下酒店staycation盛行，不法分子「趕及潮流」租用酒店房間用作毒品儲存庫，再將毒品分發給租住酒店內其他房間的房客，警方最近個多月展開執法行動拘捕14人，檢獲超過67萬元的毒品。
油尖警區特別職務隊第二隊主管陳俊樺高級督察交代案情指，40名警員昨日晚上7時許進行代號「琴洐」的打擊毒品行動，手持法庭搜令突擊搜查油麻地一間酒店的4個房間，總共拘捕6男5女，年齡介乎29至57歲，涉嫌「販毒」、「藏毒」及「管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具」罪名。行動中，警方檢獲140克懷疑可卡因、22.3克懷疑冰毒、4.8克懷疑大麻，市值26.9萬元，同時截獲一輛用作販毒的車輛，車內有大約28克懷疑氯胺酮。
警員進入酒店房間搜查期間，其中一間房間的2男2女阻撓警員行動，另涉「阻礙警務人員執行職務」罪名，涉案11人大部分有正職，另有人報稱家庭主婦和無業，其中2名被捕人士有黑社會背景，調查顯示，不法份子不定期轉換酒店，租房期數不定，由一周至一個月不等。
陳表示，警方由10月底至昨日進行「琴洐」行動，總共拘捕7男7女，涉及兩間酒店和7間房間，起出大量毒品吸食和包裝工具，檢獲454.7克懷疑冰毒、170克懷疑氯胺酮、192克懷疑可卡因、4.84克懷疑大麻花，市值超過67萬元。
油尖警區行動主任鄭兆堅總督察表示，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕，直斥不法分子抱住僥倖心態，貪圖租用酒店房間方便便宜、隱閉性高、隨時換房、短時間可以租用等特性，以為可以逃避警方調查，但警方有決心和有能力打擊毒品罪行，鄭強調警方對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動，並重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法，同時呼籲市民及酒店持份者，如發現與毒品相關的不法活動，請即向警方舉報。