曾遇騙痛失$5萬　88歲翁再接騙徒來電即報警　助警拘3男最細16歲

電話騙案停不了，沙田一名八旬老翁曾遇騙痛失5萬元後緊記教訓，當再次接獲騙徒來電時即果斷報警，協助警方破案，警方成功拘捕3名準備交收的男子，年紀最細只有16歲，調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。



警方前日（12日）接獲一名88歲本地老翁報案，指早前接獲一名自稱為其兒子的男子來電，聲稱自己涉及一宗刑事案件被捕，要求老翁交付5萬元保釋金，他繳款後與家人聯絡，懷疑受騙報警。老翁昨日（13日）再接獲一名男子來電，對方以同一手法要求他到指定地點繳交約15萬元保釋金，老翁懷疑有詐，於是再次報案。

田心警區特遣隊及沙田刑事部人員接報到場，同日傍晚約6時在沙田區拘捕3名準備交收現金的本地男子，年齡介乎16至23歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名，警方相信其中一名被捕男子與上月9日屯門區的一宗同類案件有關，涉案金額共約3萬元。行動中警員檢獲3部手提電話及案發時被捕男子身穿的衣物，所有被捕人現正被扣留調查，案件交由沙田警區重案組跟進。

新界南總區發現交收騙款電話騙案有上升趨勢，騙徒由以往誘騙受害人將騙款轉到騙徒指定的銀行戶口，或要求受害人乘搭的士到其他地方進行交收，演變至到受害人住宅或該棟大廈收取騙款，由上月至昨日（13日），新界南各警區總共成功偵破11宗交收騙款的電話騙案，合共拘捕25名本地男子，年齡介乎15至41歲。

警方希望藉此呼籲市民，切勿因「搵快錢」或「微薄報酬」而被不法份子利用及誘使參與任何犯罪活動，包括協助犯罪份子交收任何物件。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪或「串謀詐騙」均屬嚴重罪行，最高刑罰會係監禁10年及14年，市民切勿以身試法，警方提醒市民要多加提醒以及分享最新的防騙資訊予身邊長者。如接到不明來電聲稱為其家人或親友並需要金錢協助時，應先保持冷靜並向家人或親友確認。緊記防電騙三寶，「收線」、「核實」、「求助」。如有任何懷疑， 可以立即致電999求助或者致電警方的防騙易24小時熱線「18222」。