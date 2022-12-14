寵物食品、貓砂混毒品　海關悉破起490萬元K仔　18及19歲男明提堂

販毒集團連寵物食品都不放過，從中混雜毒品企圖瞞天過海，將毒品販運到港，最終被海關悉破拉人！海關今日（14日）表示，機場科海關人員早前在香港國際機場及青衣破獲3宗毒品案件，行動中共檢獲8.5公斤懷疑氯胺酮（俗稱「Ｋ」仔），市值約490萬元，並拘捕3名本地男子，其中18及19歲男子暫被控兩項販運危險藥物罪名，案件將在明日（15日）分別於西九龍及屯門裁判法院提堂。



狗糧運毒案的收件人被海關人員拘捕。（陳傲淇攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌表示，首宗案件中，機場科海關人員在12月2日透過風險評估，在香港國際機場檢查一批從英國抵港，並報稱載有寵物用品的空運貨物。海關人員以先進的X光儀器對該批貨進行檢查，發現貨物內兩包狗糧的X光影像有可疑，經深入檢驗後，發現該兩包狗糧包裝袋內，共藏有5公斤懷疑氯胺酮，市值約港幣290萬元。

經深入調查後，海關發現該批貨物的本地收件人為一間本地集運公司，海關人員於是在昨日（13日）出動，於新蒲崗拘捕收取上述貨物的45歲貨車司機，其後於同日在青衣再拘捕一名報稱無業的18歲本地男子，相信他是該批貨物的最終收件人。

海關人員其後押解該名被捕的18歲男子，到青衣附近一個由他所租用的住宅單位進行搜查，在於單位內共檢獲500克懷疑氯胺酮，市值約港幣29萬元。另外，海關人員亦發現一批毒品包裝工具，包括有電子磅，熱封口機及大量包裝袋和密實袋。

海關相信，該批毒品未有流出市面，亦成功破獲一個活躍於新界南的毒品分銷中心。而該名被捕的18歲男子，暫被控兩項販運危險藥物罪名，案件將於明日（15日）於西九龍裁判法院提堂。至於該名被捕的45歲貨車司機，經調查後已獲釋。

毒品混雜入貓砂，白色結晶體為毒品，半透明藍色是貓紗，貓砂總共18公斤，海關估算內藏3公斤毒品，之後會交由化驗所抽驗出來。（陳傲淇攝）

另外，機場科海關人員於12月6日亦透過風險評估，在香港國際機場查驗一批由意大利抵港、沒有貨物報稱資料的空運貨物。經X光儀器檢查後，發現一包貓砂的包裝袋內，混合約1公斤懷疑氯胺酮。及後，海關毒品調查科隨即跟進調查，並成功鎖定另一批同樣由意大利抵港、沒有貨物報稱資料的空運貨物。人員在昨日（13日）於機場查驗該批貨物後，在另外兩包貓砂中發現混合了2公斤的懷疑氯胺酮，市值約港幣116萬。兩宗案件合共檢獲約3公斤懷疑氯胺酮，估計約市值175萬。

調查後，人員發現兩批貨物同樣寄往本地的集運公司，於是海關在昨日（13日）於屯門展開監控遞送行動，並拘捕一名收取貨物的19歲本地男子。他報稱無業，暫被控兩項販運危險藥物罪名，案件將於明日（15日）在屯門裁判法院提堂。

鄒永昌指出，在三宗案件中，海關留意到犯罪集團均是利用物流公司的集運服務，嘗試將毒品混合在大量正常商品內，企圖蒙混過關。他又提到，貓砂形態與毒品相似，相信犯罪團夥看準這一點，嘗試將兩者混雜起來，令海關檢驗時出現困難。但由於顏色上有明顯分別，加上在X光機的照射下，毒品最終也無所遁形。他又說，被捕人士有沒有黑社會背景，以及其收取貨物的動機都會是調查方向之一。至於有關毒品稍後會送去到政府化驗所作詳細化驗。

海關重申，人員會一如既往以專業嘅，配備高科技儀器進行清關工作，務求從源頭堵截毒品流入本港市面。

而聖誕及元旦假期將至，海關會於長假期前夕進一步加強執法，嚴厲打擊販毒活動。海關又呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。