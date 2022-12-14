黃大仙竹園邨公屋單位淪毒品倉　警拘3男女檢570萬元毒品

港島總區特別職務隊人員昨日（13日）進行打擊毒品行動，搗破一個以黃大仙竹園邨公屋單位作掩飾的毒品儲存倉及包裝中心，行動中警方分別在黃大仙及屯門拘捕兩名本地男子和一名本地女子，並起回部分毒品，總市值約570萬元。



行動中警方分別在黃大仙及屯門拘捕2名本地男子和1名本地女子。（警方提供圖片）

今次行動中，警方先鎖定一名目標男子，懷疑他利用黃大仙竹園南邨一單位作毒品儲存倉和包裝中心，將毒品交予其他拆家。探員根據線報及經深入調查後，在黃大仙竹園南邨截查一對男女，並在男子身上檢獲1.8公斤懷疑海洛英。探員其後搜查該名男子在竹園南邨的單位，在單位內再檢獲5.1公斤懷疑大麻、2.5公斤懷疑海洛英及一批製毒工具。警員隨即以涉嫌「販毒」，拘捕該名52歲本地男子及該名48歲本地女子。

經進一步調查後，警方懷疑該名52歲男子曾利用屯門建泰街一單位迷你倉作為毒品儲存倉。其後，探員在屯門建泰街截查另一名可疑男子，並在他剛離開的單位內檢獲約2公斤懷疑大麻、約200克懷疑「冰」毒、約900粒懷疑搖頭丸及約40克懷疑霹靂可卡因。該名47歲本地男子亦涉嫌「販毒」被捕；所有被捕男女現正被扣留調查。警方續指，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方發現有販毒集團為逃避警方追查，以租用公屋單位儲存毒品，警方提醒市民以租用公屋販毒或其他不法行為會觸犯房署條例，單位會被房署終止租約及要交還單位。

鑑於販毒集團或會以金錢利誘欠債及有經濟問題人士，警方提醒市民不要被金錢利誘論為毒販工具。警方重申「販毒」屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。