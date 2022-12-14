葵涌工廈開德州撲克賭檔　警突擊查拘16人　所有人違599G罰$5000

葵青反三合會行動組昨日（13日）在區內展開代號「犁庭掃穴」、「戈壁」及「風盾」的反罪惡行動，晚上8時許突擊搜查葵德街一個工廈單位，搗破一個懷疑非法德州撲克賭檔，檢獲現金約2.2萬元，面值約5.6萬元的籌碼及一批賭博工具，警員以涉嫌「經營賭博場所」及違反「預防及控制疾病（禁止聚集）規例」，拘捕一名24歲姓黎男子，並以「協助經營賭博場所」罪名拘捕一名21歲姓麥本地女子，另外，13男1女年齡介乎18歲至38歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」罪名被捕，所有被捕人士同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書，即每人要罰5000元。



黎男已被控一項「經營賭博場所」罪，麥女則被控一項「協助經營賭博場所」罪，其餘人則各被控一項「在賭博場所內賭博」，案件將於下月上旬在西九龍裁判法院提堂。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。