葵涌奪命工傷｜死者炸飛兩層高慘死　生日變死忌　妻轟公司無聯絡

葵涌貨櫃碼頭今晨（15日）發生奪命工業意外，37歲男工茹開洋為防撞板做充氣測試期間發生爆炸，男工如炮彈飛人般飛出逾10米，跌在行車線上慘死。原來今日正是死者38歲農曆生日，一家人本來打算叫外賣薄餅再加餸慶祝，不料猝然發生巨變，傷心之餘，亦相當徬徨。



茹氏一家七口住在梨木樹邨，茹妻29歲，與丈夫育有一對子女，分別11歲和3歲。她表示，丈夫生活簡單心地善良，「我想要買乜嘢，仔女要買乜嘢，佢有錢、買得起，都會買」，平時嗜好就是上網打機，與及帶子女落公園坃，「放假妹妺（細女）就叫佢落街」。

茹母在旁哽咽：「38歲，今日生日，十一月廿二，咁啱，今日係十一月廿二…點算呀咁樣，啲仔咁細個，30幾歲，點好呀？」

死者受僱十多年，但今日出事，暫未有公司代表聯絡家人。茹妻投訴說：「點解發生咁嘅事，佢公司、老細、管理人、科文，一個電話都無打過嚟？如果唔係我叔仔喺嗰度返工，我都唔知發生咩事。去到醫院都係阿sir（警察）同我講情況。」陪同送院的工友，亦只因為相熟到來了解安慰，但實際上未能幫忙。「今朝9點幾，到依家（12點半）一個電話都冇。」

據死者胞弟形容，事發時死者做充氣測試，突然發生爆炸，「彈飛咗兩層樓高，再飛咗出馬路。」

死者與妻子育有一對子女，分別11歲及3歲。（馬耀文攝）

茹妻指丈夫工作辛勞，除了每天朝九晚六，間中還要加班，「要夜晚刻先可以做，無咩人無咩車，或者等水位嗰啲。」只要公司要求，從不拒絕。據他說，要落海底、要潛水落去，曾經說差點被海水沖走，相當危險。上星期他感染新冠病毒，康復後馬上上班，前日加班返通宵，所以昨日休息，沒有開工。至於涉及的工種是否需要持專業牌照，家人則不得而知。

茹家三代同堂一家七口，只有死者兩兄弟工作。其中茹妻因為甲狀腺病，要食藥覆診，照顧家中老嫩。茹妻說：「本來諗住今日買個pizza慶祝吓，點知今朝收到咁既消息。上個月開夜成個星期，乜都係佢，碼頭佢係主力工。昨日無開工，今日先開工。突然間係咁，點打算呀？」丈夫猝然去世，遺孀感前路茫茫，愁眉不展。