油塘奪命工傷│精進願付恩恤金兼死者兒子學費　遺孀滿意安排

油塘東源街昨日（14日）發生奪命工業意外，55歲鐵器工人陸偉英遭一條工字鐵壓斃，涉事地盤承建商「精進建築工程有限公司」今日（15日）和遺孀及工業傷亡權益會代表開會商討恩恤安排，精進一位董事表示，從同事口中得知「英哥為人盡責細心勤力……十幾年來被『欽點』去精進好多地盤開工」，對於英哥意外離逝深表哀痛，並向死者家屬致以最深切慰問，承諾會給予恩恤金，同時支援英哥兒子日後報讀研究生的學費。



55歲鐵器工人陸偉英為人盡責細心勤力，所以十幾年來被「欽點」前往精進地盤開工。（陸太提供圖片）

工業傷亡權益會職員今早陪同死者家屬前往殮房辦理認屍手續，同日下午兩時半開始和精進代表開會，商討善後安排，包括恩恤金。

陸太昨晚接受訪問時仍然十分傷心，眼泛淚光不時抽泣。（林振華攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，精進一名董事當時表示，從其他同事口中得知「英哥為人盡責細心勤力……十幾年來被『欽點』去精進好多地盤開工」，可惜英哥昨日突遭意外過身，對此表達哀痛，亦明白家屬目前心情，因而致以最深切的慰問，承諾會向他們給予恩恤金，獲悉英哥兒子正報考研究生，願意支付日後學費。

蕭又說，陸太經考慮後接受相關安排，得知丈夫工作表現和態度良好，在同事眼中是一名「好員工」而感到安慰，她亦會振作起來，繼承丈夫遺志，「接棒」照顧兒子成才。

英哥兒子目前已經返港，心情尚算平伏，家屬明日下午重返案發現場進行招魂和拜祭等儀式。

55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤，其間遭巨鐵壓着昏迷，最終不治。（黃偉民攝）

▼陸偉英家庭痛失支柱，熱心人如欲捐款，可直接轉帳或存款至遺孀陸太的個人銀行帳戶︰

中國銀行帳戶︰012 551 1 005454 2

帳戶名稱︰Li A* L***