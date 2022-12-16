東涌裕東路奪命車禍　巴士與兩車撞釀2死10傷

東涌發生奪命車禍，今日（16日）上午9時18分，裕東路近東涌交滙處有龍運巴士、5.5噸貨車及客貨車三車相撞，5.5噸貨車司機當場身亡，而客貨車司機重傷送院，惜經搶救後證實不治，另有10人受傷，多部救護車及流動醫療車在場拯救。



運輸署宣布，因交通意外，裕東路（往北大嶼山醫院方向）近東涌東交匯處的全線現已封閉。同時，東涌東交匯處的部份行車線現已封閉。駕駛人士請盡量忍讓。前往東涌及機場的市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。



肇事龍運巴士E36A來往逸東邨至元朗，事發時沿裕東路行駛，至東涌交滙處附近失事，先撞到前方一輛5.5噸貨車，將它推前再撞向一輛客貨車。現場所見，巴士車頭凹陷毀爛，擋風玻璃碎裂；夾在中間的5.5噸貨車車頭和車尾也有損毀；客貨車則車尾凹陷，車頭方向調轉。現場消息指，5.5噸貨車及客貨車均屬食環署的外判清潔公司，垃圾桶、掃把等清潔工具散落路旁。

大批救援人員在場協助，部份傷者即場接受包紮，部份送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院。警方稱，64歲貨車司機當場不治，另外11名傷者包括4男7女，其中一名女傷者送院時昏迷。

貨車司機當場不治，警方以帳篷遮蓋屍體。（蔡正邦攝）

5.5噸貨車車頭及車尾均告損毀。（黃偉民攝）

龍運巴士回應指，今早近9時30分，龍運一輛E36A路線巴士在東涌交匯處附近發生交通意外。現場初步消息指，有工程人員不幸身亡及受傷，龍運感到非常難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問，龍運會向傷者及家屬提供適切協助。

意外中，有多名巴士乘客受傷送院治理。龍運十分關注事件，已派職員到現場及醫院了解情況及慰問傷者及死者家屬。龍運會全力配合警方調查意外原因。