旺角警兩周內破51宗騙案涉$2200萬　拘捕69人

旺角警區刑事部一連兩星期（12月5日至16日）展開代號「熱火」（WILDHEAT）的反詐騙拘捕行動，成功偵破51宗騙案，案件大部分為網上購物及投資騙案，分別均有17宗。警方成功拘捕69人，其中53名被捕人士為傀儡戶口持有人。另外，其中一名被捕男子涉嫌與5宗電話騙案有關，向5名長者騙取共約95萬元。



51宗案件中，包括17宗網上購物騙案、17宗網上投資騙案、7宗網上情緣騙案、6宗電話騙案、2宗洗黑錢案件及2宗求職騙案。案件中，所有受害人涉及損失約2200萬元。行動中，警員拘捕47名本地男子、16名本地女子、3名非華裔女子及3名外籍女子，年齡介乎18至60歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「詐騙」及「洗黑錢」，其中53名被捕人士為傀儡戶口持有人。



其中一名被捕男子涉嫌與5宗電話騙案有關，向5名長者騙取共約95萬元，案件交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。部份被捕人士現正被扣留調查，其餘人士已獲准保釋候查。

「防騙視伏器」由警方推出，市民可輸入相關平台賬戶的名稱、電話號碼或收款賬戶查詢懷疑騙案。（網頁截圖）

警方提醒，市民在網上購物時，必須格外小心，避免向來歷不明可疑的買家或賣家進行交易。另外，市民如果收到不明來電，訛稱可以提供低風險高回報的投資計劃或者大額低息貸款時，要「停一停，諗一諗」，切勿輕易網上過數予任何陌生人仕。

此外，網罪科在本年9月推出一個一站式詐騙陷阱搜尋器，名為「防騙視伏器」，市民可以到該網站搜尋可疑用戶，輸入相關平台賬戶的名稱、電話號碼或收款賬戶，評估詐騙和網絡安全的風險，如有懷疑可致電18222防騙易熱線尋求協助。