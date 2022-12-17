將軍澳跨灣大橋因強風封閉　現場多樹倒塌　市民打卡無望敗興而回

本港受強烈冬季季候風影響，今早（17日）風勢凌厲，多處有棚架及大樹倒塌。而通車首周的將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路，亦因強風關係而封閉。

上午8時08分，警方接獲報案，指將藍隧道近調景嶺唐賢街有多棵樹倒塌。記者到場發現上址有多棵塌樹，多名工人正在處理，旁邊有告示指因強風造成塌樹，有待清理。另外，同場亦有工人用膠欄圍封跨灣大橋的單車徑及行人路，有單車友及跑步專程來踩單車及跑步，亦被在場工人以強風理由勸退，多人敗興而回。



警方接獲報案，指將藍隧道入口近唐賢街有多棵樹倒塌。（林澤鋒攝）

由於跨灣大橋為全港首條三合一海上高架橋，同時具備行車道、單車徑和行人路功能，今日有多名單車友專程相約來新橋踩單車，豈料卻被工人以強風理由勸阻。工人指當局規定風速達到風速40公里時，就會封閉行人及單車徑，而今早風速為51公里。單車友表示會在附近一帶踩單車，待風速回落再嘗試使用跨灣大橋。

另一名踩單車的市民則認為當局封橋合理，他形容今早康城風勢強勁，「吹到車到飄，Feel到你架車係到擺，（大風）側邊吹埋嚟，你個人係褪歪咗」。

李小姐及袁小姐專程由港島來將軍澳來行跨灣大橋，食過早餐後打算沿橋飽覽風景，但因封橋關係敗興而回，二人唯有沿海濱散步。

居住在寶琳的王小姐認為今日天氣好，適合跑步，故打算由調景嶺出發，沿跨灣大橋跑至日出康城，再返回寶琳。她坦言滿心期待使用跨灣大橋，奈何今早封橋，難免失望。

運輸署宣布因強風關係，將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路已經封閉



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運輸署上月在通車前安排傳媒參觀大橋，運輸署助理署長（運輸項目）何偉基當時表示，當風速達到每小時25公里時，會發出警示，但仍可如常使用；到風速40公里時（大概三號風球的風力），則會封閉行人及單車徑，汽車則可繼續行駛，但與其他大橋相同，會按照風速而下調車速上限，甚至封閉。