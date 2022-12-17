東涌車禍｜險死清潔女工：巴士女乘客指司機發緊夢　事前差點飛站

東涌裕東路昨日（16日）兩死10傷車禍，食環署外判清潔公司的兩名司機慘死，4名清潔工及6名巴士乘客受傷，肇事的28歲龍運巴士司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。

其中一名受傷清潔女工「華姐」目前仍在瑪嘉烈醫院留醫，她指昨日受傷後，與另一名懷孕的巴士女乘客一同送院，對方曾向她透露，肇事巴士司機全程不在狀態，事發前曾差點飛站、遲開門等等，形容是「完全一直發緊夢」。



昨日（16日）一輛龍運巴士在東涌裕東路失控撞到密斗貨車，將它推前再撞向客貨車。（資料圖片）

受傷清潔女工「華姐」目前仍在瑪嘉烈醫院留醫，她表示龍運巴士上一名孕婦乘客曾透露，巴士事發前曾差點飛站。

華姐表示，事發後龍運巴士上一名孕婦乘客受傷，事後自己與她一同送到瑪嘉烈醫院。據該名女乘客稱，肇事司機全程不在狀態，首先在元朗區一個車站差點飛站；去到東涌另一個站，有乘客按鐘「 隔一陣，發緊夢咁先開門」；去到迴旋處，有個人指揮交通，乘客叫他減速停車，「佢又發緊夢無反應，直去衝入去，差啲撞到嗰個人」。接二連三的失誤，華姐批評該名28歲巴士司機「一直都係發緊夢」。

車禍共有10人受傷，分別送到北大嶼山醫院和瑪嘉烈醫院。

密斗貨車司機慘死輪下。

事發於昨日上午9時18分，一輛載客龍運巴士在裕東路疑收掣不及，猛撼停泊路旁一輛清潔公司密斗貨車，再將它推前撞客貨車，站在客貨車前方的多名清潔工人和兩名司機，如打保齡球般被撞低，結果造成2死10傷。龍運巴士司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。