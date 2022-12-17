馬鞍山74歲男熊日昌失蹤　家人網上尋人　終在醫院被尋回

警方今日（17日）呼籲市民提供一名在馬鞍山失蹤男子的消息。昨日（16日）下午，74歲男子熊日昌離開位於恆信街的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。熊翁身高約1.65米，體重約65公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髪，最後露面時身穿黑色外套、黑色長褲、黑色鞋及戴白色口罩。



熊日昌在前日（17日）於油麻地加士居道一醫院被尋回，他受了輕傷。案件沒有可疑。



熊日昌的女兒昨日（16日）亦於社文平台發文尋人，她回覆《香港01》記者查詢時指，爸爸昨日下午的活動均在馬鞍山區，包括先與親友到家附近飲茶，其後再到投注站，惟之後便與親友各自離去。

時至傍晚時分，當親友再以電話聯絡熊翁時成功接通，惟熊翁卻表示不知自己身在何處，透露「我分唔清方向」。親友翻查熊翁手機的定位系統後，發現記錄顯示的最後位置為荃灣南豐中心，惟之後再次嘗試聯絡熊翁時，其電話號碼已未能接通。女兒續指，熊翁先前曾出現患上老人癡呆症的徵兆，而早兩日亦曾染病感冒，一家對其狀況非常擔心。

事隔一日，警方指熊日昌在前日（17日）於油麻地加士居道一醫院被尋回，他受了輕傷。案件沒有可疑。