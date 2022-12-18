警週末蘭桂坊放蛇　拘3名的士司機涉濫收車資等

港島總區交通部人員連同中區警區及山頂分區過去兩個週末（9日、10日、16日及17日）於中環蘭桂坊及山頂一帶進行打擊非法載客取酬及的士濫收車資行動，共拘捕3名違法的士司機及1名涉嫌非法載客的客貨車司機。



警週末放蛇 ，三違法的士司機及一涉嫌非法載客的貨車司機。（警方提供）

濫收車資 唔計錶 無證件 三的士司機被捕

港島總區交通部執行及管制組及中區警區人員喬裝乘客，於蘭桂坊一帶乘搭的士前往港島其他地點。人員行動中拘捕3名本地男的士司機，涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」等。

警放蛇扮客 拘非法載客貨車司機

另外，港島總區交通部執行及管制組及山頂分區人員喬裝乘客在山頂租用一輛客貨車。到達目的地後，司機向人員收取車資，人員經調查後相信該客貨車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，於是拘捕該名司機，涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」。

上述4名被捕男子，年齡介乎34至54歲，目前已獲准保釋候查，並須於明年1月中旬向警方報到。

根據香港法例，利用汽車作非法出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被判罰款500元及監禁3個月，以及吊銷車輛牌照並扣押車輛3個月；再次定罪則最高可被判罰款一萬元及監禁6個月，以及吊銷車輛牌照並扣押車輛6個月。由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用關車輛。濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。