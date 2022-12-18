01獨家圖片｜14歲烏克蘭少年離奇伏屍重慶大廈賓館　重案組拘一男

尖沙咀重慶大廈發生離奇命案。消息指，一名14歲持香港身份證的烏克蘭籍少年昨晨（17日）被發現伏屍賓館房間內，警方接手調查後，認為案件有疑點，並以涉嫌「疏忽照顧兒童」罪，拘捕一名租住房間的巴哈馬籍男子，他現正被扣留，並留醫伊利沙伯醫院接受治理。



西九龍總區重案組調查事件。（王譯揚攝）

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據了解，被捕的巴哈馬籍男子56歲，持行街紙，租住上址房間已數個月。有人報稱與14歲的死者為朋友關係，相識約一年，昨凌晨（17日）死者偕一名本地朋友到房間探望他。其後，該名本地朋友先行離開，死者當時則已睡着，租客不以為然，便讓他在房內過夜。至昨日上午，租客驚見死者全無反應，始發覺他已死亡，立即通知38歲印度籍賓館負責人報警。

警方接報到場調查後，發現死者身上沒有任何表面傷痕，但認為案件有疑點，遂將案件交由西九龍總區重案組接手調查。其後，警方拘捕該名56歲租客，涉嫌「疏忽照顧兒童」罪。有人報稱有長期病患，感到不適，其後被送往伊利沙伯醫院。死者死因有待剖屍確認。

今午2時許，多名重案組探員於涉事賓館調查及向其他住客問話，涉案租客租住的房間僅50呎，探員檢查屬於租客的行李篋，發現內有大量藥物，警方亦發現有一個磅及多個包裝膠袋，正調查其用途。另外，有探員於彌敦道一帶的店舖翻查閉路電視片段蒐證。至今日（18日）晚上，警方已尋獲當晚與死者一同上房的本地少年，正向他問話。

警方表示，昨日（17日）早上9時46分接獲一名38歲外籍男子報案，指一名14歲外籍男童懷疑倒臥於尖沙咀彌敦道36至44一單位。人員接報到場，該名14歲外籍男童現場被證實死亡。該名男童死因有待驗屍後確定，案件現交由西九龍總區重案組跟進。