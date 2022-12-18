屯門警搗工廈無牌洒吧拘11人　酒客每位罰$5000

屯門警區反三合會行動組第二隊聯同特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（18日）在區内展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查天后路一工業大廈單位，成功搗破一間以工廈單位形式運作的無牌洒吧，拘捕一名37歲本地男負責人，涉嫌「無牌賣酒」及因沒有要求顧客進入場所前掃描疫苗接種紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外場內7男3女年齡介乎26至40歲，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，每人繳付定額罰款5,000元，所有被捕男女現正被扣留調查，警員檢獲480罐啤酒及4支紅酒，總值約8,000元。



屯門警區會繼續在區內巡查以及進行情報主導行動，警方重申，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。