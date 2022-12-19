32歲男騙徒扮「兒子」騙老婦$10萬　疑食髓知味再索$30萬終落網

大角咀1名76歲老婦早前接獲一名自稱為其兒子的男騙徒來電，聲稱自己涉及一宗刑事案件被捕，要求老婦交付10萬元保釋金。老婦不虞有詐繳款，與家人聯絡後驚覺受騙，於是報案求助。



不過有人疑食髓知味，老婦在報案後翌日（17日）再接獲1名男子來電，對方以同一手法要求報案人到指定地點繳交約30萬元保釋金，報案人懷疑有詐，於是再報案。旺角警區特遣隊接報到場，同日下午約2時在博文街一單位拘捕一名32歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



警方亦在博文街發現另1名男子形跡可疑，經初步調查懷疑與案件有關，該名32歲本地男子亦涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。行動中，人員檢獲2部手提電話。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第一隊跟進。警方調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有可能為騙案；

（2） 市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一名受害者；

（3） 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線作出查詢。