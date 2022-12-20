打鼓嶺坪輋村屋　財困情侶燒炭雙亡

打鼓嶺坪輋老圍一間村屋，今日（20日）發生雙屍命案。一對經營工程公司的情侶燒炭自殺，朋友到訪時拍門無人應，由接報到場的消防破門入屋揭發。現場消息稱，二人有財困，警方正展開調查，案件列屍體發現處理



男死者姓王叫「洲仔」、女友暱稱「華女」，二人情侶檔經營工程公司，租住坪輋老圍一間村屋的地下單位。今日上午11時23分，一名男子報案，指他到上址探訪時拍門無人應，門窗緊鎖，加上早前女住戶曾向他透露死念，擔心有事故所以報警。



消防到場破門入屋，發現一男一女倒卧睡房床上，旁邊有燒過的炭，木門被膠紙封邊，經檢驗證實已告不治，現場留有遺書透露因財務問題尋短見。警方將案件列作「屍體發現」處理，檢走證物包括可樂和名錶勞力士，並已召喚仵工到場將遺體舁送殮房，死因有待驗屍後確定。

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報案的吳先生認識兩名死者，跟女死者更是老朋友，「由細識到大」40多年。他表示女事主曾患癌，已經醫好，但近日透露尋死之意。吳表示不清楚她為什麼事情困擾：「冇講，可能做嘢唔開心？冇講。」至於是否有財困，吳亦不肯定：「應該無，有都同我講啦！」

吳指出，每日也有和女事主WhatsApp閒聊，「幾唔得閒都有聯絡」，但這兩天聯絡唔上，於是登門找尋，不料已經太遲。他形容二人很隨和，好開心。據他了解，二人是同居關係，沒有註冊結婚。

另外，街坊胡先生得悉他們自殺身亡感到非常難過，他說，他們很好人，而且感情很好，難以相信他們會自殺：「會唔會為咗女友厭世呀？佢（男死者）個人唔係咁悲觀喎。」

胡續說，他們半年前租住搬入，首日搬入村時，自己曾和男事主聊天，及後男事主透露過女友患癌症，尚幸精神不算差，經常協助打理業務。而工程公司主要做裝修，接附近村屋或屋苑單位，最近大約兩個月仍然見到男事主張貼廣告，「早幾日先幫我換咗個座廁...無理由呀，佢哋又咁開心，估唔到（燒炭）。佢哋好勤力，無聽佢賭錢，不過早兩日見佢女友面色唔太好」。

仵工到場將兩具遺體舁送殮房。（陳浩然攝）

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