入境處警方聯合行動反黑工及非法入境　13人被捕

警方表示，油尖警區聯同西九龍總區機動部隊及入境事務處人員，根據線報及經深入調查後，於12月20日展開代號「冠軍」（CHAMPION）暨「烽火」（FIRESTORM）的反非法入境者及反非法勞工行動，突擊搜查區內多個地點。行動中，人員拘捕1名本地男子、7名內地女子、1名外籍男子及4名外籍女子，年齡介乎24至53歲，他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期逗留」、「管理賣淫場所」及違反「預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例」（第599F章）。其中一名被捕的46歲外籍男子為被通緝人士。所有被捕人士現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由入境事務處跟進。



警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。