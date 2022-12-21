內地咖啡店興起播黑膠碟　海關檢$2億走私貨　包括古典樂黑膠唱片

新年將至，內地民眾對年貨需求大增，有走私份子企圖用掩眼法走私大量年貨到上海謀利。繼較早前（10月26日）海關破獲一宗涉及3億元的遠洋船的走私案，海關再重點打擊利用遠洋船走私的活動，在上週一連2日（11日及12日）偵破兩宗相關案件，檢獲大批懷疑走私貨物，包括貴價食材、餐酒、電子產品和受管制瀕危物種，估計市值約2億元，並拘捕5名涉案男子。此為海關偵破本年第二大宗海路走私案，相信成功瓦解一個走私集團。



海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜講述案情指，香港海關早前透過情報分析，採取代號「護航者」的特別執法行動，在葵青貨櫃碼頭一連2日（12月11日及12日）截查2艘遠洋船，在9個貨櫃中檢獲約2億元走私貨，海關估計，若貨品走私成功，可躲避約1.3億元稅。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧講解行動，海關人員上週日（11日）在葵青貨櫃碼頭鎖定一艘由香港前往上海，載有400個貨櫃的遠洋船。海關檢查船務文件，發現當中4個貨櫃報稱載有膠粒（GPPS），由於內地有生產相關貨物，將膠粒入口內地引起人員懷疑。人員遂利用流動Ｘ光儀器檢查，發現當中物料、形狀及密度皆不平均，明顯不是所申報的單一貨物。

海關人員打開貨櫃後，發現最外面有符合報稱的四板膠粒，之後的貨物側是用黑膠布掩住，包括有乾海味、紅酒、及2000盒來源不明的中風藥，價值約1.5億元。海關經一進調查，拘捕2名涉案男子，包括一名付貨公司董事及另一名安排貨物出口的負責人。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝指，海關在翌日（12月12日）再展開行動，在葵青貨櫃碼頭檢查另一艘遠洋船。認為當中4個報稱載有衣服及家庭用品的貨櫃有可疑，發現其中一個貨櫃運有超過7萬張黑膠唱片、海味、電子產品、清酒及乾海馬等受管制瀕危物種，約值2,200萬。鄭德喜解釋，近年內地有咖啡店設有黑膠唱片機，泛起熱潮，所以對黑膠唱片亦有大量需求。從檢取的古典音樂黑膠碟可見，主要是小提琴演奏，包括莫札特等樂曲。

海關在該艘遠洋船上，並發現4貨櫃發現同樣申報載有膠粒的走私貨櫃，用同樣手法走私手提電腦、化妝品及電子產品，約值7300萬元，海關拘捕4名涉案男子，包括付貨公司董事及安排貨物出口的負責人，其中一人亦與日前的走私案有關。