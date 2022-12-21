警觀塘搗百家樂賭檔拘21人　所有人違599G遭罰款　庫房增$10.5萬

觀塘警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，今日（21日）下午約1時展開代號「勇爵」及「松塔」行動，突擊搜查觀塘興業街一棟工廠大廈，搗破一個非法百家樂賭檔，檢獲兩張百家樂賭枱、約1.5萬元賭款、約1000副啤牌、面值約60萬元的籌碼及一批賭具，拘捕21人。



33歲姓許負責人涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），至於63歲姓何女子則涉嫌「協助經營賭博場所」罪名被捕，9男10女賭客（年齡介乎21至76歲）涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書，按現時每張告票罰5,000元計算，每人繳交罰款後，庫房進帳10.5萬元。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於12人的群組聚集，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。