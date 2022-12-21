荃灣私人住宅變製毒工場　警搜查遇反抗　爆門檢$528萬毒品拘兩男

毒販趁聖誕假期毒品需求增加，租用荃灣一個私人住宅一房單位，貪圖「人流疏、高設防」特點，開闢成製毒工場，增加警方執法困難。幸道高一丈，警方昨日（20日）上門突擊搜查，遇到反抗時更採取爆門行動，最終檢獲逾4公斤霹靂可卡因等毒品，市值528萬元，當場拘捕兩名男子。



警員檢獲約3.4公斤懷疑可卡因、約1.04公斤懷疑霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具及製毒工具。（朱永倫攝）

警員檢獲約3.4公斤懷疑可卡因、約1.04公斤懷疑霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具及製毒工具。（朱永倫攝）

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被捕兩男子分別22歲姓莊及27歲姓陳，其中一人負責租用案中大約300呎的一房單位，利用真空包裝掩飾毒品加工氣味，單位運作約個半月，兩人涉嫌「販毒」及「製毒」罪名被捕，現正被扣留調查。

東九龍總區特別職務隊高級督察劉思齊交代案情指，警員接獲線報，指有不法分子在荃灣楊屋道一個私人住宅單位製作毒品，經深入調查後，昨日（20日）大約傍晚6時許時機成熟，警員突擊搜查目標單位，先在屋外截查莊男，在其身上檢獲約330克懷疑霹靂可卡因，於是作出拘捕。警員嘗試其後進入單位，但因遇到反抗，所以需要爆門入屋搜查，再檢獲約3.4公斤懷疑可卡因、約1.04公斤懷疑霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具及製毒工具，行動中檢獲的毒品市值共約528萬元，同時在單位內拘捕陳男。

東九龍總區特別職務隊高級督察劉思齊交代案情。（朱永倫攝）

劉相信毒販貪圖私人住宅單位「人流疏、高設防」特點，方便掩飾作為製毒工場，並在工場將可卡因加工成霹靂可卡因，及後包裝和販運出去，相信是次行動堵截一批毒品在聖誕假期流入區內，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

劉提醒業主留意租客租用單位目的、背景和資金來源，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。