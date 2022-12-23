新田公路貨車被撞翻　私家車司機涉醉駕　圖棄被困女乘客逃走被擒

新界北新田公路發生交通意外。凌晨3時左右，據報一輛貨車及一輛私家車，沿新田公路往上水方向行駛，途至近大生圍對開時，疑私家車與貨車相撞後，貨車失控翻側。初步消息稱有3人受傷被困，大批救援人員正在現場營救。消息稱，私家車司機企圖逃走，被附近車輛截停。私家車司機被揭酒駕，遭警方拘捕。



私家車男司機涉醉駕被捕。(黃江奇攝)

就現場所見，貨車與私家車相距數米。其中貨車翻側在路面上、私家車則被撞至調頭，車頂及左邊車頭嚴重損毀，不排除一度被貨車壓中。其中一名女乘客獲救時仍有知覺，滿身鮮血；貨車司機亦受傷，坐在路面由救護員治理。涉事貨車當時載有冰鮮雞隻，意外後雞隻散落地面。

私家車女乘客被困，消防剪開車身將其救出。(黃江奇攝)

據了解，涉事的凌志私家車事發時疑失控，從後撞及貨車車尾，貨車被撼隨即翻側，剛好壓中私家車左邊車頂。貨車司機頭面受傷流血，跟車工人輕傷；私家車女乘客被困嚴重受傷，幸仍清醒，在場痛極呻吟：「好痛呀‥‥‥」，私家車男司機則無受傷。消防員到場用工具剪開已變型的車身，將女乘客救出。



現場消息稱，有人意圖車禍後步出私家車擬徒步離開現場，企圖登上另一輛私家車。有途經其他駕駛人士見狀，立即將車駛前將其包圍，與趕至的消防人員一同將其截停。警員隨後將私家車男司機押上警車扣查，並進行酒精呼氣測試，初步錄得高達逾90度讀數，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

貨車司機受傷坐在路邊，救護員為其治理。(黃江奇攝)