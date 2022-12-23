新田公路貨車被撞翻　私家車司機涉醉駕　棄被困女乘客逃走被擒

新界北新田公路發生交通意外。凌晨3時左右，一輛中型貨車及一輛私家車，沿新田公路往上水方向行駛，至大生圍對開時相撞，其中貨車失控翻側，車上兩人連同私家車女乘客全告受傷，大批救援人員在場營救。消息稱，私家車司機不顧女伴安危，事後企圖逃走，但被附近車輛截停，最後揭發他酒後駕駛，遭警方拘捕。



私家車男司機涉醉駕被捕。(黃江奇攝)

警方初步調查後悉，事發時凌志私家車突然失控，從後撞貨車車尾，將它撞到翻側；私家車則撞向路壆，剛好左邊車頂被貨車壓中。貨車上運載的冰鮮雞隻散落路中，司機頭面受傷流血，跟車工人輕傷；私家車嚴重損毀，女乘客滿身鮮血被困車內，痛極呻吟：「好痛呀‥‥‥」男司機則無受傷。消防員到場用工具剪開已變型的車身，將女乘客救出。

現場所見，貨車與私家車相距數米，其中貨車翻側在路面上、私家車撞向路壆，車頭逆轉，車頂及左邊車頭嚴重損毀，不排除一度被貨車壓中。

私家車女乘客被困，消防剪開車身將其救出。(黃江奇攝)

消息稱，車禍後私家車司機曾落車，企圖登上另一輛私家車離開，但被在場其他駕駛人士發現，立即驅車將他包圍，與趕至的消防員一同將他截停。警員隨後將私家車男司機押上警車扣查，並進行酒精呼氣測試，初步錄得高達逾90度讀數，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

涉事私家車男司機姓馬40歲，扣留警署調查；受傷3人分別是私家車女乘客姓唐34歲，她頭受傷；貨車司機姓陳44歲，嘴角受傷、胸及頸痛，與及男乘客姓董34歲，手臂痛，三人分別清醒送到博愛醫院及屯門醫院治理。

貨車司機受傷坐在路邊，救護員為其治理。(黃江奇攝)