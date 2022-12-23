跨部門反非法勞工　搜37地點拘8懷疑黑工及一僱主

入境處一連4日（19日至22日），在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同香港警務處執行的「冠軍行動」，搜查37個地點，合共拘捕8名懷疑非法勞工，以及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。其中5名懷疑黑工持「行街紙」。



入境處本月19日至22日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」。圖示懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供相片）

其中入境處特遣隊人員搜查13個目標地點，包括停車場、按摩店、餐廳及貨倉，拘捕25至54歲的1男3女懷疑非法勞工，其中一名女子持不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），並涉行使及管有偽造身分證。

至於在入境處與警方執行的「冠軍行動」，執法人員於灣仔區及西區共搜查24個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及餐廳，拘捕35至58歲的3男1女懷疑非法勞工，全部持「行街紙」；另有一名62歲男子涉聘用非法勞工被捕。

入境處指出，任何人違反逗留條件即屬犯罪，旅客如未獲入境處長批准而從事僱傭工作，一經定罪，最高罰款5萬元及監禁兩年。非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境者，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，違者一經定罪最高罰款5萬元及監禁3年；僱用非法勞工則最高罰款50萬元及監禁10年。另外，任何人使用或管有偽造身分證或他人身分證，一經定罪最高罰款10萬元及監禁10年。