3港人登北海道十勝岳遇難釀死傷　登山介紹指氣象條件較本州嚴峻

3名港人旅客於北海道十勝岳登山時遇上暴風雪而走散，最終1死1受傷。根據日本傳媒報道，3人清晨於望岳台起步，走至海拔1300米的避難小屋後折返，但在風雪中走散，一人成功前往緊急避難施設後，中午時分報警，現場因風雪而影響能見度，其餘2人於接近傍晚時分在望岳台附近約500 米處尋回，一死一傷。

根據北海道上富良野町網頁的十勝岳登山介紹指引，望岳台與避難小屋的山徑主要為直路，但坡度逐漸陡峭，周圍沒有樹木，視野開闊。指引亦提醒登山者在計劃登山時，要留意十勝岳山脈等的北海道的山脈，氣象條件比本州更嚴峻，即使十勝岳主峰最高只是2077米，但可與本州中部地區海拔3000多米的地方匹敵。



據日本傳媒報道，3名港人於望岳台起步，沿路至十勝岳避難小屋，折返下山時遇難。（北海道上富良野町網頁）

望岳台直路上避難小屋 坡度逐漸陡峭

根據登山介紹指引，十勝岳連峰位於大雪山國立公園的南部，以十勝岳為主峰。十勝岳連峰有多個登山口，其中一個位於望岳台，該處海拔925米，設有緊急避難施設，保護有需要人士免受突發性火山爆發而噴發出來火山岩的傷害。緊急避難施設開放時間是5月到12月，冬天不開放，其間廁所和疏散空間可以24小時使用。

從望岳台登山口起步，沿路向上為一條陡峭的直路，周圍沒有樹木，視野開闊。右邊會先後出現有兩條支路，均通往吹上溫泉白銀莊方向。當過了泥流交界處時，坡度會變得更為陡峭。由於上址為石原，要注意小心因鬆動的石塊而扭傷腳踝。由泥流交界處前進約700米左右，轉左便會到達另一分叉處，右邊為十勝岳本峰，很快便能在附近看到海拔1300米的十勝岳避難小屋。

登山者制定登山計劃時，要預留足夠時間來考慮避難路線及休息時間。入山前約10天，需要製作登山計劃，向北海道警察旭川方面本部地域課或當地的派出所提交，同時需要向森林管理辦公室報告入山。

北海道十勝岳。（國土交通省氣象廳圖片）

十勝岳山脈最高2077米 可與中部3000多米匹敵

登山介紹指引中提醒，十勝岳山脈等的北海道的山脈，氣象條件比本州更嚴峻，可與本州中部地區海拔3000多米的地方匹敵，因此不應以海拔高度作登山計劃或行動的基準。

此外，登山的運動量與一般日常生活不同，會因疲勞和意外受傷而面臨危險，因此需要事先訓練並避免過度自信。登山介紹指引中提醒，登山者應在出發前查看天氣預報，盡量管理好自己的飲食、睡眠等身體狀況，檢查衣物和隨身物品，並配備適合山區環境的裝備。登山者盡量避免獨自攀登，盡量與有經驗的人一起攀登。起行前向親友或熟人討論登山計劃。天氣不好時不要行動，而天氣一般從下午開始惡化，所以主要在早上計劃活動。當能見度被霧遮擋時，了解所在的位置是最重要的，多在地圖或 GPS 上檢查方向和位置。

昨日（22日）上午6時半，3名港人男子於美瑛町的望岳台起步入山，並走至海拔1300米的避難小屋，惟下山途中遇上暴風雪而走散，其中一名42歲男子沒有受傷，安全下山，並在中午12時36分，透過登山口附近的避難設施致電「110」求救，指同行兩人迷路，去向不明。

北海道警察山岳救助隊根據訊息位置搜查，於昨日下午5時左右於十勝岳展望台「望岳台」附近、距離登山口向山頂方向約 500 米處，找到兩名失蹤人士，其中37歲姓彭男子（譯音Pang Kam Ho）失去意識，其後被證實死亡；另一名35歲姓黃男子受輕傷，沒有生命危險，但有體溫過低症狀，在救援隊的陪同下落山。