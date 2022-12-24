吐露港公路滿載小巴猛撼工程車　小巴司機浴血被困　14名乘客受傷

大埔發生車禍。平安夜（24日）凌晨約3時52分，一輛專線小巴沿吐露港公路，往上水方向行駛。途至近小白鷺餐廳附近時，突失控撞向一輛工程車。意外後，小巴車頭毀爛如廢鐵，男司機受傷被困車內，需由消防救出，當時他仍然清醒；小巴上亦有14名乘客受傷，幸均傷勢不重，15名傷者全部由救護車送院。警方正調查意外原因。



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失事的十六座專線小巴為58S，由旺角開往港鐵上水站，事發時全車滿載，男司機連16名乘客，共有17人；意外中，只有2名男乘客毋須送院。至於涉事的工程車，據悉凌晨零時許已停泊於上址的路肩位置，並亮起指示燈，提醒駕駛人士於前方約800米位置會有工程而封路，但案發位置4條行車線仍可正常行駛。

現場消息稱，事發時小巴猛撼工程車車尾後，隨即由路肩越過4條行車線，衝前20米撞向快線石壆後始停下，車上呼救聲此起彼落。毋須送院的乘客關先生，鼻樑亦被玻璃碎片割傷，他憶述當時小巴車速不算快，不知為何突然發生意外，司機曾意圖救車無果，最終撞壆，司機亦夾腳被困，「好似搖骰盅咁，座位都撞到歪晒，坐車頭嗰兩排傷啲囉！」

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毋須送院的關先生，鼻樑亦被玻璃碎片割傷，他稱當時小巴車速不算快，不知為何發生意外，司機意圖救車不果，最終撞壆，「好似搖骰盅咁，座位都撞到歪晒，坐車頭嗰兩排傷啲囉！」（黃江奇攝）

小巴司機一度被困，由消防救出後送院。（黃江奇攝）