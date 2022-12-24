兩內地生來港度聖誕　檢測呈陽性　寒夜流落街頭　幸得警方送暖

本周四（22日）兩名在韓國留學的內地學生原定來港一星期歡度聖誕，豈料入境後核酸檢測卻是陽性，打亂整個行程，二人唯有自行去隔離酒店，卻被多間酒店拒收，最至凌晨時份仍流落街頭，無處容身，幸好當時有警方發現二人，並伸出援手，事後兩位學生更自製5分鐘短片記錄事件經過，並感謝警方提供協助。



兩名內地學生收到警方送贈的聖誕卡及紀念品。

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本周四（22日）傍晚兩名在韓國留學的內地學生，乘飛機抵港過聖誕。當他們準備離開機場，坐車往朋友家期間，突然收到衞生署通知核酸檢測結果為陽性。二人為免感染朋友，選擇自行去隔離酒店，但找了7至8間酒店，全部都拒絕他們入住，至凌晨時份只能在渡船街街頭留連，繼續查詢其他方法，並等待衞生署進一步通知。

西九龍衝鋒隊第三隊人員巡經渡船街發現二人，了解始末後即提供協助，經聯絡不同部之後，終安排兩位學生在翌日（23日）上午去隔離中心。警員隨即帶他們到西九龍衝鋒隊基地短暫休息，並提供食物，讓二人可以在溫暖及安全的地方等候。直至翌日中午，兩名學生登上檢疫巴士前往竹篙灣社區隔離設施。

事後兩名內地學生製作了一段5分鐘的短片，記錄警方提供協助的整個過程，片尾更多次向警方道謝。警方今日在Facebook專頁亦發文表示，無論任何時間，任何天氣，警察都會向所有市民及訪港旅客提供協助。