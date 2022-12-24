旺角Leica相機專賣店遭兩賊洗劫　掠走$120萬鏡頭及相機

旺角山東街星際城市商場今早（24日）發生爆竊案。早上7時43分，一間專賣Leica相機器材的店舖被兩名賊人闖入，打爛店舖大門玻璃，再大肆搜掠，觸動店舖防盜系統警鐘。54歲姓李男負責人發現後立即報案，店舖一片狼籍。

經點算後，賊人一共掠走28支相機鏡頭及兩部相機，價值約120萬元。警方到場調查，翻看閉路電視，發現兩名賊人均為男子，犯案時身穿黑衣黑褲，持大鐵槌、鐵筆，相信在商場未開門前從後門潛入。店方呼籲，已公開有關贓物的貨品序號，若公眾在市面上發現，請立即聯絡警方。



職員李先生指， 店舖在上址開業4至5年，為首次遇劫，對事件感到愕然。其中最為損失慘重的，為一支Leica 50mm/F1 雙面非球面(Double Aspheric)鏡頭，價值40萬，全球數量僅有1800支。鏡頭由60年代70年代出產，至由天然石製造、人手打磨，製作過程繁複，十分罕有。

職員李先生指該支價值40萬鏡頭原安放在飾櫃。（梁偉權攝）

+ 2

店方憶述CCTV片段指，兩名戴漁夫帽、揹大背囊的黑衣賊人手持大鐵槌及鐵筆，擊碎玻璃飾櫃，引致防盜警鐘響起，犯案過程僅少於兩分鐘。李先生指，希望商場 CCTV可以幫助警方破案。店方其後在社交平台Facebook發文，指今早店舖被賊人破門入內爆竊，一批鏡頭和相機被盜去，並公開被盜的貨品序號。店方呼籲，公眾若在市面上，發現有可疑人兜售該批贓物，立即聯絡警方和店方。

案件暫列作「入屋爆竊」案，暫未拘捕任何人，旺角警區刑事調查隊第四隊跟進調查。