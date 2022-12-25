九龍城警區平安夜前「犁庭掃穴」　巡查區內22間娛樂場所24人被捕

九龍城警區人員於12月23至24日一連兩晚展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，巡查區內22間娛樂場所，並分別搗破兩個賭博場所及一個無牌按摩院。行動中，人員共截查292名男子及139名女子，拘捕24人。



九龍城警區反三合會行動組、雜項調查小隊及機動部隊人員於12月23日晚上11時分別在太平道及城南道的兩間酒牌處所內，發現兩名21及47歲男顧客懷疑使用他人的電子針卡螢幕截圖進入酒吧消遣，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕。此外，兩名28歲男子及22歲女子於太子道西一酒吧因「外出時無攜帶身份證明文件」被捕。行動中，人員截獲三名年齡介乎31至65歲男子為被通緝人士，遂將他們拘捕。

九龍城警區反三合會行動組人員亦於同日晚上約10時，突擊搜查旭日街一個工廠大廈單位，搗破一個非法百家樂賭檔。人員在單位內拘捕一名48歲姓王女子，她涉嫌「經營賭博場所」；三名男子及五名女子，年齡介乎23至55歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員共檢獲一張百家樂枱、約3,100元現金賭款及約42,000元籌碼。

九龍城警區特別職務隊於同日下午約4時突擊搜查打鼓嶺道28號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。人員在單位內拘捕一名47歲姓石女子，她涉嫌「經營賭博場所」。另外三名男子及兩名女子，年齡介乎46至62歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲約950元現金、兩張電動麻雀枱及四副麻雀。

九龍城警區特別職務隊於同日下午突擊搜查馬頭圍道204號的一單位，搗破一個無牌按摩院。人員在單位內拘捕一名50歲姓李女子，她涉嫌「經營無牌按摩院」。另外一名47歲姓李女子，則涉嫌「協助管理無牌按摩院」被捕。行動中，人員檢獲約200元現金、按摩油及床單等。所有被捕男女現正被扣查。