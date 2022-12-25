61歲父親偕中度智障兒西貢行山失蹤　母報警求助

網上有人發文尋找行山失蹤人士，指一名中度智障及患自閉症的18歲青年，與父親兩人昨晨（24日）到西貢行山，現時下落不明。其母親昨晚已報警，惟她只知父子到西貢行山，沒有確實位置，警方現時循八達通資料和電話訊號最後記錄去尋找兩人所在位置。發文者指失蹤青年身穿灰色長衣、綠色長褲、綠色鞋及黃色外套，沒有語言能力，呼籲行山人士協助尋人。

警方於今日（25日）凌晨0時31分，接獲一名女子於將軍澳唐明街15號的住所報案，指61歲丈夫及18歲兒子昨晨上午10時許，離家前往西貢行山後沒有回家，擔心兩人發生意外，惟報案人不清楚父子的行山路線。消防亦於上午10時41分接獲求助報告。警方、消防現正於井頭村一帶搜索，救護車亦在場戒備。



有網民於Facebook發文搜索一對懷疑行山失蹤的父子。（網民Maggie Law上傳至facebook香港行山路綫及資訊谷）

61歲父親龍鎮球，身高約1.6米，體重約50公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚，蓄短白髮。他最後露面時身穿深灰色外套、灰色長褲、深灰色運動鞋、白色鴨咀帽，攜有一個藍色及黑色背包。

18歲兒子龍建臻，身高約1.7米，體重約80公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚，蓄短黒髮。他最後露面時身穿灰色長袖上衣、綠色長褲、綠色運動鞋，攜有一個迷彩啡色背包。

現場消息指，由於消防員暫時未有失蹤者正確位置，會在西沙公路井頭、泥涌燒烤場一帶進行搜索。

警方呼籲，任何人如有父子的消息或曾見過他，請致電3661 0316或3661 0033，或與任何一間警署聯絡。