偽鈔黨製劣質假「金牛」五度行騙　涉款$1.7萬　警拘兩男女

一對男女於上月（11月2日至19日）利用17,500元偽鈔作不同消費，他們在黃昏及燈光陰暗的地方付錢，用魚目混珠的手法作案，有的士司機、按摩店職員及便利店職員均「中招」受騙，2人至少涉及5宗行使偽鈔的案件。警方調查後採取行動，昨（24日）突擊搜查油麻地區一酒店房間，搗破一個家庭式的偽鈔製造工場，以「行使及製造偽製紙幣」、「管有他人身份證」、「管有偽造身份證」等罪名拘捕一名33歲男子及一名29歲女子。



元朗警區重案組第一隊主管督察黃頌權解釋案情，指警方在上月16日接到元朗青山公路一間便利店職員報案，指懷疑收到2張面值500元的偽鈔，它們的編號一樣，材質亦與真鈔有別。

警方經過深入調查及翻查大量閉路電視後鎖定2名目標人物，成功於昨（24日）突擊搜查油麻地區一酒店房間，搗破一個家庭式的偽鈔製造工場。行動中，警方以「行使及製造偽製紙幣」、「管有他人身份證」、「管有偽造身份證」等罪名拘捕一名33歲男子及一名29歲女子，並檢獲9張懷疑偽製1,000港元紙幣、一批電子儀器、打印機、剪裁工具、不同材質的A4紙、閃粉、12張屬於他人身份證及1張假身份證。

（馬耀文攝）

黃頌權指，兩人在上月（11月2日至19日）曾在新界及九龍區至少5次使用偽鈔，涉及17,500元，他們會於黃昏時份，及在燈光陰暗的地方付錢，並以真鈔夾雜，用魚目混珠的手法作案欺騙職員，有的士司機、按摩店職員及便利店職員曾受騙。

黃頌權形容該批偽鈔「差劣」，工場的設備亦較簡陋，主要利用打印機及電腦印製，當中無符合任何防偽特徵，例如右上方的動感圖案並沒有顏色，沒有金屬線及透光水印等。警方相信並無大量偽鈔流出市面，同時提醒市民，如不幸收到懷疑偽鈔應報案求助，切勿使用，以免干犯「行使及製造偽製紙幣」罪行。