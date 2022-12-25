父偕智障兒行山釀父死子傷 半年第二宗悲劇 專家籲親友同行照應
61歲校工龍鎮球（球伯）和患有中度智障及自閉症的18歲兒子龍建臻（臻臻）昨日平安夜（24日）上午10時許前往西貢區行山，下午3時一度疑曾在石屋山山頂出沒，惟嚴寒下整晚沒有歸家，兩父子一起失蹤一夜，警方及消防等部門今日聖誕節（25日）在馬鞍山分區和西貢分區展開陸空搜索，直到大約傍晚時分，父子在深涌灣被尋回，惟球伯陷入昏迷，由政府飛行服務隊直升機救走送往東區醫院，最終搶救不治；而臻臻則清醒，送往北大嶼山醫院接受治理。
這是半年內第二宗同類悲劇，今年7月亦有六旬父親獨自帶13歲自閉兒子行鳳凰山，結果失蹤一夜後亦是父死子傷。有攀山專家表示，行山時照要顧有特別需要的子女非常危險，尤其是成年和體格魁梧的子女，建議最好安排有行山經驗、熟識現場山路的親友同行，互相有照應，減低意外風險。
香港攀山總會教練鍾建民指出，深涌灣和石屋山一帶雖然較多山路，但普遍不算難行，香港最近天氣晴朗適合行山，但一早一晚清涼，如果在山上過夜，容易出現低溫症，明白不少港人想帶同小朋友行山，做運動之餘呼吸新鮮空氣，但出發前一定要向家人說清楚地點和路線，一旦發生意外，家人都可以向救援人員交代，收窄搜救範圍。
至於家長想帶同需要特別照顧的子女行山，例如屬智障或患自閉症，當子女已成年或體格比較魁梧，家長除了要照顧自己之外，更要花精神和時間看管子女，情況不太理想，如果行不熟識山路，情形更加危險。因此，他建議該類家長一定要安排數名有行山經驗、熟識路線的親友結伴同行，大家互相照應，一旦出意外，都可以及時施救。
這是半年內第二宗父親帶自閉兒行山出事的悲劇事故，今年7月23日，60歲姓盧巴士站長偕13歲自閉兒子行鳳凰山，結果發生悲劇。兩人由中午一直行至晚上，當來到西狗牙一帶時，盧父感到不適坐下休息，其兒子仍獨自往山上行，直至翌日（7月24日）早上約9時，有行山人士途經山腳的心經簡林附近，發現盧子獨自在附近游蕩，見到他年紀尚幼，於是上前慰問情況，懷疑他有智力障礙，而且長時間沒有進食及飲水，認為有可疑，立即報警求助。警方接報趕至，發現盧子左腳腕扭傷，將他送往安全位置後，再由救護車把他送到北大嶼山醫院治理。經進一步調查後，得悉盧父疑仍在山上，於是展開搜救行動。
至早上10時半，再有市民在西狗牙一帶行山時，見到盧父在烈日下坐在山上一動不動，於是報警。救援人員趕赴現場，發現盧父身上已有屍斑，懷疑已死去一段時間，遺體由政府飛行服務隊直升機送走。