父偕智障兒行山釀父死子傷　半年第二宗悲劇　專家籲親友同行照應

61歲校工龍鎮球（球伯）和患有中度智障及自閉症的18歲兒子龍建臻（臻臻）昨日平安夜（24日）上午10時許前往西貢區行山，下午3時一度疑曾在石屋山山頂出沒，惟嚴寒下整晚沒有歸家，兩父子一起失蹤一夜，警方及消防等部門今日聖誕節（25日）在馬鞍山分區和西貢分區展開陸空搜索，直到大約傍晚時分，父子在深涌灣被尋回，惟球伯陷入昏迷，由政府飛行服務隊直升機救走送往東區醫院，最終搶救不治；而臻臻則清醒，送往北大嶼山醫院接受治理。

這是半年內第二宗同類悲劇，今年7月亦有六旬父親獨自帶13歲自閉兒子行鳳凰山，結果失蹤一夜後亦是父死子傷。有攀山專家表示，行山時照要顧有特別需要的子女非常危險，尤其是成年和體格魁梧的子女，建議最好安排有行山經驗、熟識現場山路的親友同行，互相有照應，減低意外風險。



球伯被發現時陷昏迷，飛行服務隊直升機急送院。（朱永倫攝）

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香港攀山總會教練鍾建民建議家長帶同體格比較魁梧的智障子女行山時，一定要安排數名有行山經驗、熟識路線的親友結伴同行，大家互相照應，一旦出意外，都可以及時施救。（資料圖片）

香港攀山總會教練鍾建民指出，深涌灣和石屋山一帶雖然較多山路，但普遍不算難行，香港最近天氣晴朗適合行山，但一早一晚清涼，如果在山上過夜，容易出現低溫症，明白不少港人想帶同小朋友行山，做運動之餘呼吸新鮮空氣，但出發前一定要向家人說清楚地點和路線，一旦發生意外，家人都可以向救援人員交代，收窄搜救範圍。

至於家長想帶同需要特別照顧的子女行山，例如屬智障或患自閉症，當子女已成年或體格比較魁梧，家長除了要照顧自己之外，更要花精神和時間看管子女，情況不太理想，如果行不熟識山路，情形更加危險。因此，他建議該類家長一定要安排數名有行山經驗、熟識路線的親友結伴同行，大家互相照應，一旦出意外，都可以及時施救。

有網民於Facebook發文搜索一對懷疑行山失蹤的父子。（網民Maggie Law上傳至facebook香港行山路綫及資訊谷）

臻臻的作品。（互聯網）

這是半年內第二宗父親帶自閉兒行山出事的悲劇事故，今年7月23日，60歲姓盧巴士站長偕13歲自閉兒子行鳳凰山，結果發生悲劇。兩人由中午一直行至晚上，當來到西狗牙一帶時，盧父感到不適坐下休息，其兒子仍獨自往山上行，直至翌日（7月24日）早上約9時，有行山人士途經山腳的心經簡林附近，發現盧子獨自在附近游蕩，見到他年紀尚幼，於是上前慰問情況，懷疑他有智力障礙，而且長時間沒有進食及飲水，認為有可疑，立即報警求助。警方接報趕至，發現盧子左腳腕扭傷，將他送往安全位置後，再由救護車把他送到北大嶼山醫院治理。經進一步調查後，得悉盧父疑仍在山上，於是展開搜救行動。

至早上10時半，再有市民在西狗牙一帶行山時，見到盧父在烈日下坐在山上一動不動，於是報警。救援人員趕赴現場，發現盧父身上已有屍斑，懷疑已死去一段時間，遺體由政府飛行服務隊直升機送走。