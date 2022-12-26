西貢父子失蹤｜臻臻身體無恙回家休息　稱﹕有掛住爸爸

61歲龍鎮球（球伯）偕同18歲中度智障兒子龍建臻（臻臻），平安夜（24日）當日上午到西貢行山，徹夜未歸，父子倆疑在山頭過了一個寒夜，昨（25日）被發現時父昏迷子清醒，惟球伯送院後告不治，而臻臻在醫院臥床接受檢查時清醒，但經歷一晚風餐露宿後臉帶倦意，檢查確認無恙後，已平安回到將軍澳住所休息。今晨他看起來尚算精神，其母親指臻臻現時身體情況「OK呀」、「冇事呀」，但不清楚臻臻是否理解爸爸已離世。當問及臻臻有無想念爸爸時，他稱：「有（掛住爸爸）。」



臻臻其後亦被救出，先送往北大嶼山醫院治理，其後由救護車轉送東區醫院。（朱永倫攝）

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任職校工的61歲球伯，與吳姓女朋友育有一名18歲兒子臻臻，一家三口同住將軍澳一單位。臻臻出世時患中度智障，現為特殊學校中六生，假期時常與父親郊遊行山。24日上午10時許，父子再度結伴同遊西貢，惟未有交代行山路線。兩人慣常會在晚上7時許回家，吳女約9時發現兩人尚未回來，且致電也打不通，苦等無果，擔心有意外，便到將軍澳警署報案。

由於沒有兩人行山路線，據悉警方根據電話訊號最後位置，鎖定井頭村一帶展開搜索。東九龍總區失蹤人口調查組，聯同將軍澳分區、馬鞍山分區、機動部隊、消防及政府飛行服務隊人員，一連兩日（24至25日）於馬鞍山及企嶺下海一帶搜尋該對父子，惟一直沒有發現。

後來，有親友到社交平台發尋人啟事，希望動用網民力量找到父子。25日下午3時許，有24日到西貢行山的人提供線報，指當日下午3時許曾在石屋山直升機坪見到父子，更拍下照片，當時臻臻疑「扭計」與球伯鬧脾氣，坐在地上。搜索範圍隨即收窄，及至25日下午約5時40分，人員於蛇石坳附近尋回該對父子，其中球伯昏迷，由直升機吊往東區醫院搶救後，證實死亡，稍後會驗屍確定死因；臻臻則清醒，沒有表面傷，他由直升機吊起，其後經救護車送往東區醫院治理。

有網民於Facebook發文搜索一對懷疑行山失蹤的父子。（網民Maggie Law上傳至facebook香港行山路綫及資訊谷）