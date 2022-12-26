屯門工廈高設防無牌吧聖誕狂歡　設CCTV加隔音棉　警搗破拘捕18人

屯門警區刑事總部聯同地政總署和消防處聖誕節假期間（24日及25日）進行反罪惡行動，打擊不法分子改裝工廈成為無牌洒吧，同時與關注青少年組織進行代號「弘致」行動，防止青少年於節日氣氛下誤墮法網，並提供適時支援及服務。人員巡查區內多間持牌娛樂場所及青少年經常流連的地方，雖然今次目標單位屬高度設防，單位外裝有閉路電視及內設隔音棉，增加調查難度，但警員成功搗破兩間分別位於海榮路和建泰街工業大廈內的無牌酒吧，總共拘捕18人。



警員搗破兩個分別位於海榮路和建泰街工業大廈內的無牌酒吧，總共拘捕18人。（警方提供圖片）

行動中，一名43歲姓區男負責人及一名53歲姓趙女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕，另外，8男8女酒客年齡介乎39至69歲則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」罪名被捕，警方在現場共檢獲超過570罐啤酒、約10支紅酒及大量娛樂設備。

屯門地政處表示，根據地契條款，涉事工業大廈只可作工業或倉庫用途，被搗破的兩個處所涉嫌違反地契條款。屯門地政處將會採取管制行動，向有關業主發警告信，要求業主在限期內作出糾正，如限期屆滿後仍未糾正，會考慮將物業釘契，或啟動程序重收該單位。

消防處呼籲，工廠大廈內的逃生途徑須時刻保持暢通，以免發生火警時阻礙市民逃生，如在工廠大廈內貯存任何超出法定豁免量嘅危險品都需要領取牌照，以保障公眾安全。

警方重申，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，市民在無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。

另外，警方高度關注青少年深宵在街上或娛樂場所流連，節日期間共轉介22名青少年予社福機構，以提供適時輔導，同時呼籲家長留意子女交友情況，避免他們誤交損友或誤入歧途。