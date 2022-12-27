聖誕假期間警東九交通執法　拘6名司機涉醉駕藥駕危駕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊，於12月24日至27日聖誕假期間在區內展開打擊危險駕駛、超速駕駛、酒後駕駛及藥後駕駛行動。行動中有6人被捕。



行動期間，人員於區內共截停3名司機，均未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

此外，人員於觀塘繞道發現及成功追截兩架高速及危險駕駛的私家車，經初步調查後，兩名本地男私家車司機亦涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕，兩名被捕人已獲准保釋候查，須於一月中旬向警方報到。涉事車輛懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，車輛已被扣查作進一步檢驗。警員亦向另3名司機發出車輛殘缺報告，稍後將交由相關部門進行檢驗。

人員於今日凌晨時份巡經觀塘道近褔淘街時，發現一輛私家車形迹可疑，遂將其截停。經初步調查，人員在車內檢獲一包約0.3克的懷疑可卡因，市值約500元，而該名36歲姓佘男司機亦未能通過快速口腔液測試。該名男司機涉嫌「藏毒」及「在藥物影響下駕駛」被捕，現正被扣留調查。

警方呼籲各駕駛人士，酒後及藥後駕駛、超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全。