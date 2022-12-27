警油尖防疫巡查　拘兩女客用他人針卡　一食肆負責人被捕

警方昨日在油麻地及尖沙咀巡查酒吧及餐飲處所，3人被捕。



警方表示，油麻地分區雜項調查小隊昨日 (12月26日) 晚上，突擊巡查區內的酒吧及餐飲處所。行動期間，人員在一間位於上海街的餐飲處所内，發現一名18歲姓王女顧客出示懷疑屬於他人的電子針卡，該女子涉嫌「誤導警務人員」被捕。由於該女子未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（599L章），人員亦向她發出定額罰款通知書。

至於該處所的36歲本地男負責人則因懷疑沒有檢查所有進入或身處該處所的人士之疫苗接種紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，該違例處所亦須關閉14天。兩名被捕人已獲准保釋候查，須於一月下旬向警方報到。

此外，尖沙咀分區雜項調查隊聯同西九龍機動部隊，昨日（12月26日）晚上巡查區內多間領有酒牌的處所，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，人員在其中一間酒吧內，發現一名32歲姓梁女顧客向巡查人員出示他人的疫苗通行證紀錄。她涉嫌「企圖誤導警務人員」及違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），現正被扣留調查。