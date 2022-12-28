再有男童彈出馬路嚇唬司機　拍片嬉笑惹網民斥罵幼稚

近日網上流傳一段影片令人嘩然。從影片可見，一名男童站在馬路旁邊，待有車駛近時，突然彈出，張開手臂呈大字形阻攔車輛，嚇唬並拍片紀錄司機的反應。該名男童更在影片留言：「嚇X啲司機幾好玩。」網民大罵男童行為幼稚，批評此舉會釀成交通意外，促警方盡快採取行動。



有男童在社交媒體Instagram上載多段影片，在其中一段影片中，男童在馬路旁看到一輛的士駛近，當的士離他約數米時，立即彈出馬路，張開手臂嚇唬司機。的士隨即減慢，男童此舉令司機側目，他得逞後亦回到行人路。整個過程中，影片傳來一名男童的嬉笑聲，另一名男童即喊出︰「佢想比你過」，同時拍攝者放大的士司機的樣貌並觀察其反應。

其後男童食髓知味，當另一輛黑色私家車駛至時，他再次彈出馬路，私家車見狀減慢。男童再次得逞，面帶笑容轉向拍攝者方向離去，男司機及女乘客同時望向男童，三人對望，男童報以笑臉回應，看似很滿意其表現，同時影片亦傳來另一名男童的笑聲。

有網民指是次男童與10月另一名男童在多區馬路「彈出彈入」的行為同出一轍，指責「自己想死但唔好累人」，有人更指已報警處理，亦有網民在男童Intagram留言區下與男童進行罵戰，但男童彷如不知其行為嚴重性，直指「好玩」。記者之後再嘗試到男童的Intagram了解情況，惟該帳戶已經消失。

有網民在男童Intagram留言區下與男童進行罵戰，但男童彷如不知其行為嚴重性，直指「好玩」。（Facebook群組︰小心駕駛(討論別人同駕駛態度)提供）

今年10月網上流傳多條車cam片段，拍攝到一名男童在各區馬路「彈出彈入」出並「擺甫士」，嚇得駕駛者減速響號。同月男童在界限街「快閃」後，懷疑打算在佐敦印度會對開伊利沙伯醫院道與加士居道天橋交界故技重施時，被交通警員截查。

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