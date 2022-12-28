海關截查馬來西亞海運貨櫃　揭運動鞋藏2600萬元可卡因　一女被捕

販毒集團為逃避執法人員截查，利用大量正當貨物掩飾毒品運入香港。近日海關發現一批由馬來西亞海運到港的貨物，有運動鞋內藏毒品，關員經檢查後截獲31公斤可卡因，市值2600萬元。經調查後，海關於葵涌一幢工廈的貨倉內，拘捕一名44歲女貨倉負責人，她負責簽收貨物及儲存貨物，海關仍在追查最終收貨人，不排除有更多人被捕。



毒販將毒品藏入運動鞋。（黃偉民攝）

香港海關港口及海域千貨櫃貨物檢查小組督察劉芷欣指，海關人員早前經風險評估及資料分析，在葵涌貨櫃碼頭鎖定一個由馬來西亞海運來港的拼載貨櫃，貨櫃內有41批不同種類的貨物，其中有一批是報稱為個人物品的貨物。由於收貨人為一間新成立的物流公司，而馬來西亞則是東南亞其中一個毒品轉口地，所以海關人員揀選該批貨物作檢驗。

報稱載有個人物品的貨物共有40箱，每箱貨物內都有兩對運動鞋及少量衫褲，貨物經X光機逐一檢驗，人員發現14箱載運動鞋的貨物有可疑，於是決定打開檢查。關員打開其中一紙箱後，發現運動鞋藏有一包經真空處理的白色粉末，經快速毒品測試，樣本對可卡因呈陽性反應。人員最終在檢獲31公斤懷疑可卡因，市值2600萬元，案件隨後交由海關毒品調查科跟進。

海關港口及海域千貨櫃貨物檢查小組督察劉芷欣（左）及海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚（右）。（黃偉民攝）

毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚表示，毒品調查科接手後，經深入調查及監控遞送，人員於11月30日在葵涌一幢工廈的貨倉內，拘捕一名44歲女貨倉負責人，她現時已獲准保釋候查。海關相信毒販利用本地工廈的物流倉儲存毒品，等待時機成熟，再將毒品分批運去不同地方包裝及分銷，並希望利用工廈人物密集、貨物上落頻繁的環境去運送毒品，逃避執法人員截查。由於近期執法部門大力打擊跨境販毒活動，販毒集團唯有利用大量正當貨物掩飾毒品運入香港，以今次案件為例，40箱個人物品中只有14箱藏有毒品。

今次海關一共檢獲市值約2600萬元的可卡因，估計販毒集團在聖誕節及元旦假前囤積，再於長假期供應本地市場。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關呼籲物流業從業員對新客戶要提高警覺，應主動要求客戶提供更多資料，如公司登記文件、貨物單據及圖片，以供參考及紀錄。