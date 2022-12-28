警觀塘掃黃拘2女　搗旺角無牌按摩院拘2職員

觀塘警區特別職務隊聯同雜項調查隊今日（28日）在觀塘輔仁街、物華街、康寧道及匯景道一帶展開聯合掃黃行動，拘捕2人；另外於旺角彌敦道搗破一間懷疑無牌按摩院，拘捕兩名女職員。



觀塘警區特別職務隊今日在物華街拘捕一名21歲外籍女子，涉嫌「違反逗留條件」。人員亦在附近一個單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油等，至於觀塘警區雜項調查隊派員則喬裝顧客，突擊搜查一間位於匯景道的商鋪，搗破一間無牌按摩處所，一名62歲姓袁女負責人涉嫌「經營無牌按摩院」被捕，並因提供無預約服務，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），將會被票控，警員亦在該單位內檢獲一批證物，包括按摩油及毛巾等。

警方拘捕彌敦道一間懷疑無牌按摩院兩名女職員。（警方提供圖片）

另外旺角警區牌照組人員根據線報及經深入調查後，今日（28日）下午5時突擊搜查彌敦道731號一單位，搗破一間懷疑無牌按摩院，檢獲毛巾等證物，警員拘捕一名38歲姓楊本地女子，涉嫌「經營無牌按摩院」。該單位內另外一名42歲姓李內地女子，則涉嫌「協助經營無牌按摩院」及「違反逗留條件」被捕，兩名被捕女子現正被扣留調查。

警方表示，公眾地方招攬人客賣淫活動乃觀塘警區重點打擊目標之一，人員會繼續留意相關情況及採取嚴厲執法行動。根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，一經定罪最高罰款可處罰5萬元及監禁6個月。