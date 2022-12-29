警掩至漁灣邨單位調查　涉援交劫案男子高處墮下

今日（29日）清晨警方在漁灣邨漁順樓一個單位發現一名男子爬出窗外，沿外牆逃跑，走到相連的漁安樓天台，其間由高處墮下受傷送院。消息稱，傷者疑涉及本月初一宗援交劫案，負責警員上門調查時有人疑畏罪逃遁。



事發於今晨6時48分，警方西九龍警區探員到漁灣邨漁順樓找尋目標男子時，該男子立即爬出窗外，冒險由16樓單位外牆逃跑。消息稱，他爬落1樓平台，沿簷篷走到毗鄰的漁安樓，再沿外牆爬上8樓天台。警員報上控制室要求增援，消防員亦接報到場協助。未幾，該名男子在漁安樓天台墮下，倒卧在靠近永泰街的地面，手部受傷，隨後由救護車送往東區醫院搶救。



男子由8樓天台墮下。（黃偉民攝）

街坊稱，傷者年約20，搬入漁順樓一年多，與母親及胞弟同住，胞弟尚在求學。

警方西九龍警區探員到漁灣邨漁順樓找尋目標男子時，該男子立即爬出窗外冒險由16樓爬外牆逃跑。（黃偉民攝）

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本月6日及13日，尖沙咀區兩間不同酒店的房間內，發生兩宗針對嫖客劫案，兩名事主均為本地男子，分別31歲及41歲。兩人先在社交平台與不知名的人聊天，之後被誘使援交，在酒店房與一名本地女子性交易期間，分別有兩名男子及4名男子衝入酒店房對事主拳打腳踢，並威逼兩人拍攝裸照及影片，威嚇兩人交出提款卡及轉帳至其他戶口。據了解，兩名事主分別損失約12萬元及約8萬元。

西九龍總區重案組調查後拘捕7名男女，年齡介乎16至20歲，全部有黑社會背景，當中包括援交少女及一名酒店保安，據悉劫匪匿藏於尖沙咀一酒店，惟有保安發現警方將有所行動，涉向相熟的劫匪通風報信，助他們避過拘捕。